Co powstanie w miejscu blaszaka Tesco na Kabatach? Mieszkańcy Ursynowa mają pomysł na zagospodarowanie tej przestrzeni. Według części z nich na dachu przyszłej galerii handlowej powinno powstać pełnowymiarowe boisko piłkarskie i... bieżnia lekkoatletyczna. Pomysł ten wzbudza niemałe emocje.

Nie wiadomo, co powstanie w miejscu blaszaka Tesco na Kabatach. Mieszkańcy Ursynowa mają jednak śmiałe pomysły. "W naszej dzielnicy - jako jedynej w Warszawie - nie ma pełnowymiarowego boiska piłkarskiego i porządnej bieżni lekkoatletycznej. Co powiecie na pomysł, aby na dachu przyszłej galerii handlowej na Kabatach powstał taki obiekt sportowy?" - możemy przeczytać na stronie Otwarty Ursynów.Post wywołał wiele emocji. Część komentujących popiera pomysł, część uważa go za kiepski żart."Serio? Galeria Kabaty to prywatna inwestycja, co jeszcze wymyślicie? Basen, kosmodrom, tor saneczkowy ? Zmiany w planie miejscowym o ile w ogóle będą, to będą kosmetyczne" - pisze pani Goretta. "To saneczkowy byłby super, ale na Ursynowie jest też trochę zwolenników skoczni narciarskiej" - dodaje pan Mirek. "Proponuję jeszcze katapultę, zjeżdżalnię z dachu i wodospad - tego też jeszcze nie ma" - wtóruje im z kolei pani Hanna.