Na Grochowie powstaje nowy kościół. Biskup Kamiński poświęcił plac pod świątynię

Życzenia wielkanocne. Oryginalne życzenia na Wielkanoc 2018 [ŻYCZENIA WIELKANOCNE]

red

Życzenia wielkanocne. Już niebawem Wielkanoc. Przygotowaliśmy dla Was zestawienie wielkanocnych życzeń, nadających się do wysłania SMS-em, wpisania na kartkę wielkanocną czy także do wysłania przez Facebooka. Sprawdź, jakie życzenia wielkanocne wysłać bliskiej Ci osobie.