Na której ręce nosi się zegarek? Jak prawidłowo ubierać zegarek? Wyjaśniamy

Zegarek jest najbardziej uniwersalnym elementem męskiej biżuterii. Zdaniem ekspertów od savoir-vivre to nie tylko przedmiot wskazujący czas, ale przede wszystkim ozdoba tak damskiego, jak i męskiego stroju, która wymaga odpowiedniego doboru wysmakowanych dodatków. Dlatego też wybierając zegarek musimy zwrócić uwagę na okazję do której jest dobierany.

Na której ręce nosi się zegarek? - zależy jaki

Pytanie postawione w tytule tego tekstu jest tylko na pozór oczywiste. Stroje wieczorowe, tzw. black tie, w przypadku kobiet oznacza potrzebę rezygnacji z zegarka, a więc pytanie o to na której ręce nosi się zegarek staje się w tym wypadku bezpodstawne, bowiem założenie czasomierza będzie w tej sytuacji bardzo poważnym błędem. A co z mężczyznami?

Garnitur z kamizelką - zegarek

Kamizelka posiada specjalną, przeznaczoną na zegarek kieszonkę. Kółko dewizki (łańcuszka) wkładamy w drugą dziurkę od guzika kamizelki od góry. Dewizka zwisa półłukiem.

Na której ręce nosi się zegarek? - frak (white tie)

kółko dewizki mocujemy do lewego górnego guzika fraka. zegarek należy trzymać w wewnętrznej kieszeni na piersi. Nie stosujemy zegarka na rękę. Należy jednak pamiętać, że frak jest niezwykle rzadko spotykanym strojem wieczorowym i zgodnie z etykietą nosimy go jedynie podczas naprawdę wymagających tego uroczystości.

Na której ręce nosi się zegarek? - ogólne zasady

Zegarek nosimy, co do zasady na ręce lewej, ponieważ dostosowany jest do potrzeb osób praworęcznych i w ten sposób łatwiej jest nim operować. Wiodące marki mają w ofercie zegarki dla osób leworęcznych. Do stroju formalnego, o ile nie zakłada on szczególnych zasad noszenia zegarka, ubieramy prosty, stonowany zegarek na skórzanym pasku. W stroju nieformalnym możemy pozwolić sobie na większą dowolność. A zatem: