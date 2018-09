Na lotnisku poprosił o pomoc Straż Graniczną, trafił do ośrodka dla cudzoziemców

"Gdzie jest właściwa bramka?" - za to pytanie obywatel Indii przypłacił wolnością. Mężczyzna miał problem z odnalezieniem właściwego sektora lotniska, więc poprosił o pomoc funkcjonariuszy Straży Granicznej. Mundurowi zachowali czujność i poprosili Hindusa, by okazał swoje dokumenty. Mężczyzna posługiwał się paszportem wydanym przez władze Indii oraz... portugalskim dowodem osobistym, który okazał się podrobiony.

Niedoszły podróżny został zatrzymany i usłyszał zarzuty używania nieautentycznego dokumentu. Za czyn popełniony przez cudzoziemca, grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności od 3 miesięcy aż do 5 lat. Wydano również decyzję zobowiązującą mężczyznę do opuszczenia terytorium Polski oraz zakaz ponownego wjazdu przez najbliższe 3 lata. Zanim jednak mężczyzna wróci do Indii, najprawdopodobniej kolejne kilka miesięcy spędzi w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli.