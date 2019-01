Na narty w czeskie Karkonosze

Planujesz urlop narciarski, a czy wybrałeś już miejsce na swoje zimowe szaleństwo? Jeśli nie, to może mała podpowiedź pozwoli Ci podjąć tę decyzję. Nasza propozycja: narty w Czechach - Karkonosze. A dlaczego właśnie tu? Przede wszystkim dlatego, że jest dogodny dojazd z terenu Polski, atrakcyjne ceny i przede wszystkim przepiękne tereny narciarskie dla każdego. Na turystów czekają nowoczesne wyciągi i dobrze przygotowane stoki, świetne trasy do narciarstwa biegowego, a także tory saneczkarskie i szlaki górskie.

Karkonosze to pasmo górskie Sudetów rozciągających się na terenie Polski i Czech z najwyższym szczytem Śnieżką liczącą 1 602 m n.p.m. Region ten słynie ze skalistych szczytów i ładnych jezior górskich. Na turystów czekają nowoczesne wyciągi i świetnie przygotowane stoki, niekończące się trasy do narciarstwa biegowego, a także bogata oferta rozrywkowa. To idealne miejsce zarówno dla rodzin z dziećmi jak i dla wymagających narciarzy i snowboardzistów. Swój raj na ziemi znajdą tu narciarze biegowi.

Gdzie warto poszusować w Karkonoszach?

Szpindlerowy Młyn to najpopularniejszy ośrodek turystyczny i narciarski w Karkonoszach. Uważany za stolicę czeskich sportów zimowych, porównywany z Zakopanem. Leży na wysokości 575 - 1555 m n.p.m. Historia tego miejsca sięga jeszcze XVI wieku. Obecnie jest celem tysięcy narciarzy i snowboardzistów nie tylko z Czech czy Polski ale także innych krajów Europy.

Kurort oferuje 27 km tras zjazdowych o różnym stopniu trudności z przewagą tych łatwiejszych, 6 kolejek krzesełkowych i 11 wyciągów. Na miłośników narciarstwa biegowego czeka prawie 100 km szerokich, świetnie przygotowanych tras o różnym stopniu trudności. A na miłośników snowboardu i freestylu czekają snowparki - Audi Race Track i Fresh Track.

Szpindlerowy Młyn to bardzo dobre miejsce dla rodzin z dziećmi. Znajdują się tu szkółki narciarskie dla dzieci od 3 lat, oferujące także całodzienny program opieki i nauki jazdy dla maluchów, SKI & FUN PARK dla dzieci i FIS SnowKidz Park, obydwa z przedszkolem narciarskim.

Kurort oferuje także dobrze przygotowane wieczorne życie towarzyskie oraz ofertę apres-ski: tor saneczkowy, tor bobslejowy, snowtubing dla dzieci i dorosłych, lodowisko, paragliding, ścianę do wspinaczki górskiej. Poza tym w ofercie znajduje się także jazda na saniach po okolicznych ośrodkach oraz możliwość skorzystania z wycieczki do Pragi i Liberca.

Harrachov to bardzo lubiany przez Polaków ośrodek narciarski znajdujący się w zachodniej części Karkonoszy na granicy z Górami Izerskimi, znany przede wszystkim z organizowanych tu

Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Jest doskonale przygotowany pod tym względem, posiada bowiem kilka skoczni narciarskich dla dzieci, młodzieży i dorosłych trenujących ten sport. Ośrodek posiada kilka sztucznie naśnieżanych tras zjazdowych z Czarciej Góry, dla narciarzy o różnym stopniu zaawansowania. Na szczyt można wjechać dwoma kolejkami krzesełkowymi. Dobrze przygotowane są także trasy dla narciarzy biegowych, zaplecze instruktorskie dla początkujących i dzieci oraz wypożyczalnie sprzętu. Ośrodek jest atrakcyjny dla polskich narciarzy ponieważ ma bardzo dobre połączenie kolejowe i skibusowe z polską Szklarską Porębą

Oprócz narciarstwa ośrodek oferuje także szereg innych atrakcji takich jak jazda bobslejami, golf, bowling czy latanie zaczepowe, a także liczne muzea, browar, kolejki oraz hutę szkła. Można także wybrać się na zorganizowaną wycieczkę z przewodnikiem do jednego z czeskich miast.

Pec pod Śniażką – leży we wschodniej części Karkonoszy u podnóża Śnieżki w otoczeniu licznych grzbietów górskich. Dawniej była to mała osada górnicza, dziś to popularne i bardzo nowoczesne centrum narciarskie oferujące kilkanaście wyciągów i ponad 12 km różnorodnych tras. Miejsce idealne dla średniozaawansowanych jak i tych bardziej wymagających narciarzy, a także dla narciarzy biegowych. Na miłośników snowparków czeka natomiast snowpark G-Shock, oferujący różne skocznie czy poręcze umożliwiające trening i doskonalenie swoich umiejętności. Poszczególne trasy są bowiem dostosowane do konkretnych poziomów zaawansowania. Szczególną atrakcją parku jest "Big Airy" - wypełniona powietrzem poduszka, która pozwoli bezpiecznie wylądować z każdej wysokości. Warto to zobaczyć!

Po aktywnie spędzonym dniu na stoku, równie aktywnie można spędzić wieczór w licznych knajpkach, barach czy w dyskotece lub odpocząć relaksując się w saunie czy na masażu.

Czarny Dół - to mała, spokojna miejscowość leżąca u południowych stóp Karkonoszy na wysokości 684 m. To jeden z mniejszych ośrodków, urządzony przede wszystkim z myślą o rodzinnych wyjazdach. Znajduje się tu park narciarski dla dzieci z ruchomym chodnikiem, przeszkodami, tunelami i innymi przyrządami do nauki podstaw narciarstwa. Na pozostałych narciarzy czeka natomiast 6,5 km tras, z czego większość posiada sztuczne naśnieżanie oraz 9 wyciągów, w tym dwa krzesełkowe. Na miłośników śnieżnych akrobacji czeka mały ale dobrze przygotowany snowpark z 10 różnymi, dobrze przygotowanymi przeszkodami.

Czarny Dół to dobry wybór dla początkujących narciarzy oraz dla tych pragnących przede wszystkim cieszyć się jazdą.

Czarna Góra - Jańskie Łaźnie to dynamicznie rozwijający się ośrodek sportów zimowych i jednocześnie uzdrowisko, we wschodniej części Karkonoszy pod Czarną Górą.

Na miłośników białego szaleństwa czeka 15 kilometrów stoków, w tym najdłuższa w Czechach (1,6 km) oświetlona nartostrada „Protěži” oraz kilkunastu wyciągów w tym kolejki linowej, która w ciągu godziny przewozi prawie 2 tys. osób.

Na terenie Jańskich Łaźni znajdują się dwie strefy dla najmłodszych, wyposażone w ruchomy chodnik, wyciąg bezpodporowy, podjazdy i inne pomocne w nauce urządzenia, a także pokój zabaw. Znajduje się tu także ponad 3 km trasa saneczkowa przygotowana głównie z myślą o dzieciakach. Jak widać jest to ośrodek idealny dla rodzin z dziećmi, ale szeroka oferta zadowoli właściwie każdego od początkującego szkraba do doświadczonego narciarskiego wyjadacza.