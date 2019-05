Na Ochocie powstaną naturalne łąki kwietne. Zarząd Zieleni chce ograniczyć koszenie trawników

Darmowe nasiona kwiatów

Kilka dni temu pisaliśmy o ekologicznej akcji Zieleni Warszawskiej. W siedzibie zarządu przy ul. Kruczej 5/11D pojawił się Bankomat Nasion, z którego każdy mieszkaniec może pobrać wybrane nasiona kwiatów, np. maku pospolitego, rumianku, chabru czy maciejki. - Wystarczy wziąć jedną miarkę, znaleźć miejsce do wysiewu, posiać, podlać i czekać aż np. Eszolcja Kalifornijska lub Onętka Kosmosu wykiełkują. Polecamy i zapraszamy do nas - zachęca Zieleń Warszawska. Biuro otwarte jest od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00.