Na Pomorzu wykopano pozostałości niemieckiego samolotu z czasów II światowej

Niemiecki samolot przeleżał w ziemi 73 lata. Kilka dni temu jego pozostałości zostały wydobyte na światło dzienne. Zachowały się m.in. elementy skrzydeł i śmigło. Mocno zniszczona jest kabina.

Wyjątkowego odkrycia dokonali pracownicy Muzeum Techniki Militarnej i Historii Pomorza. To oni wcześniej, przy pomocy specjalistycznej aparatury, określili przybliżone miejsce na plaży w Stegnie, w którym mógł znajdować się samolot z czasów II wojny światowej.

- W 1945 roku plaża w Stegnie była teatrem kończącej się wojny. W pobliżu stacjonowały liczne oddziały niemieckie. Samolot, który wykopaliśmy, był jedną z jednostek, która w 1945 roku desperacko broniła dostępu do Gdańska. To swoisty symbol porażki Niemiec, ale i symbol naszego sukcesu - mówi w rozmowie z Onetem Mateusz Deling, dyrektor Muzeum Techniki Militarnej i Historii Pomorza.

To właśnie w tej placówce mają zostać wystawione szczątki odkrytego w Stegnie samolotu. Deling podkreśla, że jest to znalezisko wyjątkowe, bo takich Messerschmittów w Polsce praktycznie nie można już zobaczyć, a na świecie zachowało się maksymalnie kilkadziesiąt egzemplarzy.

Rozmówca Onetu zaznacza jednak, że jego ekipa nie spocznie na laurach i jeszcze w tym roku chce kontynuować prace na plaży w Stegnie. Eksperci liczą, że ziemia kryje tutaj wciąż wiele pamiątek z czasów II wojny światowej, m.in. pozostałości niemieckich pojazdów.

Źródło: Onet