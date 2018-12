Na Sylwestra nie żałujemy pieniędzy, ale za to często żałujemy później...

Rok 2018 chcemy zakończyć z przytupem. Przeciętny Kowalski wyda na zabawę w sylwestrową noc ponad 300 zł. Jak wynika z badania ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIG InfoMonitor, część z nas jest nawet skłonna pożyczyć pieniądze, aby dobrze się bawić. Noworoczny toast wzniesiemy w domu lub u znajomych.

Na szczęście jesteśmy na tyle rozsądni, że aby pożegnać stary rok z rozmachem nie zamierzamy się zadłużać. Jedynie 3 proc. przyznaje się, że weźmie z tej okazji pożyczkę, a 6 proc. nie jest pewna czy sobie bez niej poradzi.

Zgodnie z badaniami BIG InfoMonitor, Sylwester będzie nas kosztował średnio 314 zł.

Najwięcej planujemy wydać na dobre jedzenie (38 proc.) i alkohol (16 proc.). Zaopatrzenie w żywność na tę okazję w większym stopniu jest domeną pań, bo one wskazują na ten wydatek częściej (45 proc.), natomiast w trunki bardziej inwestują panowie (22 proc. wskazań).

Pozostałe elementy udanego wieczoru przynajmniej w ogólnym ujęciu nie powinny stać się zbytnim finansowym obciążeniem. Większość Polaków posiada w szafie odpowiedni strój, by wpasować się w nastrój imprezy. Na fryzjera i kosmetyczkę również nie wydamy fortuny. Dla niektórych nieodłącznym elementem świętowania są fajerwerki i to na ich zakup aż 6 proc. przeznaczy sporą sumę, dla kolejnych 6 proc. ankietowanych, największym wydatkiem będzie wejściówka na sylwestrowa imprezę. Okazuje się też, że pozwolimy sobie tej nocy na trochę szaleństwa i spontaniczności, bo aż 20 proc. to wydatki, które ciężko zakwalifikować.

Preferujemy zabawę w domu

Połowa Polaków przełom roku 2018/2019 planuje spędzić w domu, co niekoniecznie oznacza Sylwestra przed telewizorem. Co czwarty z nas chce bawić się w gronie przyjaciół na domówce.

[sndv]

Częściej wybierzemy się do znajomych, nie brakuje jednak chętnych, którzy zorganizują imprezę u siebie. Aż 11 proc. nie jest jeszcze pewna swoich planów. Alternatywą dla kameralnych spotkań są imprezy miejskie organizowane pod gołym niebem. Na obecną chwilę wybiera się na nie jedynie 2 proc. ankietowanych. Z kolei 6 proc. planuje wyjazd w Polsce lub zagranicę.

Grudzień groźny dla finansów

- Przypadające na grudzień święta Bożego Narodzenia, Sylwester i liczne wyprzedaże mogą przyczynić się do kłopotów finansowych. Negatywny wpływ skumulowanych wydatków na budżety domowe części osób, potwierdzają dane Rejestru BIG InfoMonitor. Pokazują one, że w lutym i marcu trafia do rejestru zazwyczaj więcej dłużników niż wynoszą średnie miesięczne statystyki – mówi Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor. Wierzyciel może bowiem wpisać dłużnika do BIG, jeśli płatność jest opóźniona o co najmniej 30 dni, a niezapłacona kwota wynosi min. 200 zł. O takim zamiarze dłużnik musi być wcześniej powiadomiony listem poleconym. W kopercie będzie wezwanie do zapłaty ostrzegające, że jeśli dług nie zostanie uregulowany, to za 30 dni od wysłania wezwania dłużnik trafi do rejestru. Czy faktycznie jesteśmy w rejestrze, można raz na pół roku sprawdzić bezpłatnie.

Badanie „Zwyczaje i wydatki świąteczne Polaków” wykonane przez Instytut ARC Rynek i Opinia na zlecenie BIK i BIG InfoMonitor. Badanie wykonano w drugiej połowie listopada 2018 na próbie 1004 Polaków w wieku 25-65 lat, metodą CAWI.