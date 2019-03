Na topie nowoczesnego uczenia

Po pierwsze to uczelnia, która chce się zmieniać i nie boi podejmować wyzwania. Owe zmiany dotyczą zarówno procesu dydaktycznego jak i infrastruktury. W ramach powstałych jednostek Akademickiego Centrum Innowacji Dydaktyki i Kształcenia Kadr, Społeczno-Artystycznej Akademii Dzieci i Młodzieży, Centrum Artterapii, Centrum Kształcenia na Odległość powstaje szereg interesujących projektów. Szkolenia, nowoczesna formuła seminariów, webinary, zajęcia dla młodszych słuchaczy, to wyznacznik działań ostatnich kilku miesięcy.

Podejmowanie współpracy międzynarodowej i krajowej, to kolejny krok w zbliżaniu się PEDAGOGIUM do międzynarodowego kształcenia. Aktualnie uczelnia ma aktywne umowy z Czechami, Słowacją, Ukrainą, Niemcami, Włochami czy Białorusią. Taka współpraca międzynarodowa pozwoli studentom na wymiany studenckie, wizyty studyjne czy udział w międzynarodowych seminariach i konferencjach.

PEDAGOGIUM jako jedna z nielicznych uczelni prywatnych przygotowuje w ramach innowacji dydaktycznych autorskie rozwiązania dydaktyczne. Znalazły się one w szkoleniach, a także stały się pretekstem do międzynarodowej współpracy. Klocki trenerskie, karty dydaktyczne i inne materiały to niewątpliwie nowe spojrzenie na proces dydaktyczny.

Uczelnia przygotowuje się aktualnie do unowocześnienia oferty edukacyjnej. Obecnie kształci się w PEDAGOGIUM na pedagogice, administracji, pracy socjalnej a także na studiach podyplomowych. Ofertę uzupełniają szkolenia realizowane online, a także kursy stacjonarne.

Aktualnie trwa też w PEDAGOGIUM nabór do projektów realizowanych w ramach zasobów UE i NBCiR. Najnowsze projekty realizowane przez PEDAGOGIUM dotyczą bardzo ciekawych tematów. Po pierwsze można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu opieki nad małym dzieckiem, ale także w zakresie samozatrudnienia, czy zdobyć bardzo bogaty wachlarz kompetencji społecznych, otrzymując jednocześnie certyfikat EKSPERCKA NIANIA.

Na rynku pracy potrzebujemy specjalistów w różnych obszarach, nie tylko edukacji, ale także w obszarze małych firm, instytucji społecznych, organizacji działających pro bono osoby umiejące wykorzystywać media, do celów promocyjnych czy edukacyjnych. I stąd zrodził się projekt AGENT DS. NOWYCH MEDIÓW. Łącząc kształcenie w zakresie kompetencji miękkich z działaniami medialnymi można nauczyć się tworzenia materiałów multimedialnych i ich oceniania. Wcale nie tak łatwo jest stanąć przed kamerą, prawidłowo zrozumieć przekaz medialny, zbudować materiał dydaktyczny.

Społeczeństwo starzeje się, dane demograficzne nie pozostawiają w tym względzie złudzeń. W związku z tym kurs trzeci MOJE MIEJSCE PRACY W SREBRNEJ GOSPODARCE, może pomóc podnieść kompetencje osób chcących pracować z seniorami. Musimy pamiętać, że współcześni seniorzy mają inne potrzeby niż 30 lat temu. W związku z tym, opiekun współpracujący z tą grupą społeczną posiadać musi zupełnie inne kompetencje. Nie wystarczą już tylko umiejętności pielęgnacyjne. Senior, to osoba chcąca nadal funkcjonować społecznie, i to na tyle czynnie na ile się da. Potrzebuje do tego tylko czasami partnera, umiejącego pobudzać jego aktywność i ciekawość życia.