Na wakacje i do szkoły, czyli na co zwrócić uwagę kupując plecak?

Nadeszły ciepłe dni - sezon wycieczek i wakacyjnych wyjazdów. Po nim, ledwo się obejrzymy, zacznie się nowy rok szkolny. Nie czekajmy na ostatnią chwilę - już teraz zadbajmy o praktyczny, a przede wszystkim zdrowy dla kręgosłupa plecak dla naszego dziecka. Na co zwrócić uwagę przy jego wyborze tłumaczy Marta Krohse Product manager marki Hash, która oferuje bogatą kolekcję akcesoriów szkolnych?

Przed naszymi dziećmi zdecydowanie najlepszy czas w roku. Podczas, gdy one rzucają w kąt poniszczone szkolne plecaki, my już zaczynamy się rozglądać za nowymi – na wycieczki i wakacyjne obozy, a potem znowu do szkoły. Myszka Miki jest już dla małego żaka passé, a nastolatek zyska w ciągu najbliższych miesięcy co najmniej kilka, jak nie kilkanaście dodatkowych centymetrów. Perspektywa kupna nowego plecaka jest więc nieuchronna, a dla własnego spokoju, nie warto odkładać tego na ostatnią chwilę. Przed każdym wyjazdem, czy przed 1 września i tak będziemy mieć na głowie całe mnóstwo innych zakupów. Oczekiwania dzieci i rodziców są inne. One bardziej zwracają uwagę na wygląd, my na aspekt praktyczny: pakowność, zdrowe plecy i cenę. Jak wybrać plecak lub tornister, który spełni pogodzi wszystkie te kwestie?

Tornister - pierwsze lata w szkole Tornister to dobry wybór dla najmłodszych, głównie dla pierwszoklasistów. Ma niewątpliwe zalety: usztywnienie pleców i kształt, który wymusza do noszenia na obu ramionach, dzięki czemu dziecko utrzymuje prawidłową, wyprostowaną postawę ciała, a kręgosłup jest równomiernie obciążony. Przegródki i kieszenie pozwalają na utrzymanie porządku w coraz liczniejszych niestety książkach, zeszytach i innych przyborach, które dzieci muszą codziennie dźwigać do szkoły. Idealnie dobrany tornister musi dobrze przylegać do pleców i być jak najlżejszy. Powinien posiadać również sztywny i wyprofilowany tył, koniecznie z wybrzuszeniem na odcinku lędźwiowym. Trzeba zwracać uwagę na jakość wykonania. Dzieci często rzucają go na ziemię, przy ławce lub na boisku, a musi przecież przetrwać cały rok szkolny. Tornistry z kolekcji Hash są bardzo solidne, a przede wszystkim ergonomiczne i spełniają wszystkie kryteria związane z dbałością o zdrowe plecy dziecka

– Marta Krohse Product manager marki Hash. Plecak - dla starszych dzieci Starsze dzieci i młodzież trudno będzie przekonać do tornistra. Chcą wyglądać bardziej dorośle i zrobić dobre wrażenie na kolegach i koleżankach. Rodzice muszą więc pogodzić modny design z ergonomią, a przy tym zmieścić się w rozsądnym budżecie. - Wybierając model plecaka sprawdźmy jego wagę - nie powinna przekraczać 1,2 kg dla dzieci w pierwszym etapie szkolnym. Im lżejszy, tym lepszy, bo przecież docelowo będzie wypełniony książkami i zeszytami. Niezależnie, czy wybierzemy tornister, czy plecak, kupujmy zawsze najmniejszy możliwy rozmiar, dopasowany do wzrostu i sylwetki dziecka – podkreśla Marta Krohse. W zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego waga szkolnego plecaka z zawartością nie powinna być większa niż 10% - 15% wagi dziecka, ale każdy rodzic wie, że jest to nierealne. – W plecaku ważne jest usztywnione dno oraz szelki. Powinny być miękkie, odpowiednio wyprofilowane i mieć regulowaną długość. Najlepiej, gdy mają więcej niż 4 cm szerokości, dzięki czemu nie wpijają się w ramiona i pozwalają lepiej rozłożyć ciężar na plecach. Szelki nie mogą również znajdować się zbyt blisko szyi, aby zapobiec otarciom – mówi Marta Krohse.

Modnie i praktycznie Niezależnie czy mamy pierwszoklasistę czy licealistę – każdemu zależy na akceptacji rówieśników, dlatego tak ważny jest dla naszych pociech wygląd tornistra, czy plecaka. - Dzieciaki szukają czegoś, co będzie fajne i je wyróżni, a z ich preferencjami ciężko wygrać. Dorośli patrzą z kolei na aspekt praktyczny. Plecaki Hash wyróżnia bogata kolorystyka i atrakcyjne wzory. Mają dobrze przemyślany układ przegródek i kieszeni, np. miejsce na butelkę lub termos, komorę na laptopa, wyjście na słuchawki i różne organizery. Rodziców zachęcą widoczne odblaski zwiększające bezpieczeństwo, a także atrakcyjna cena – podkreśla Marta Krohse. Mimo, że wakacje tuż za pasem już teraz warto zainteresować się zakupem plecaka. Tylko dobrze dopasowany w pełni sprosta swojej roli, a nas ominą powakacyjne kolejki, niepotrzebny pośpiech, stres i przebrane już produkty na sklepowych półkach.

polecane: FLESZ: Ekologia na co dzień: 6 mitów, w które wierzymy