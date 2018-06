9 czerwca o godzinie 11 odbędzie się spotkanie z Nicolasem Walewskim - potomkiem Napoleona i jego ukochanej Marii

PLAN KONFERENCJI (09.06, godz.11:00, PKiN, IV piętro):

10:30- Otwarcie punktu akredytacyjnego dla Gości

11:00- Rozpoczęcie konferencji

11:10- NICOLAS WALEWSKI - przemówienie, prezentacja rodzinnych pamiątek

11:35- Pytania gości

11:45- Zaproszenie do zwiedzania wystawy i indywidualne wywiady

12:30- Zakończenie konferencji

Kim tak naprawdę jest znany biznesmen, potomek Cesarza i pięknej Polki? Czym dokładnie się zajmuje? Jak historia i sława jego przodka wpływa na jego życie? Czy wyjawi jakieś nieznane do tej pory rodzinne tajemnice? O tym wszystkim Nicolas będzie opowiadał podczas konferencji z udziałem publiczności 9 czerwca w Pałacu Kultury i Nauki.Wystawa NAPOLEON BONAPARTE gości po raz pierwszy w Polsce, można ją oglądać w Pałacu Kultury i Nauki tylko do 30.06 br. Ekspozycja opowiada o życiu i karierze militarnej wybitnego taktyka i stratega, który odmienił dzieje ludzkości. Jest to największa kolekcja autentycznych przedmiotów należących do Napoleona, jakie kiedykolwiek były prezentowane w Polsce. Eksponaty zostały użyczone z obszernych zbiorów Fondation Napoléon oraz Musée de l’Armée Invalides z Paryża. Całość wzbogacona jest o multimedia, co pozwoli zwiedzającym na dokładne poznanie historii kryjącej się za każdym eksponatem. Wystawa jest podróżą w czasie poprzez PIĘĆ ODSŁON TRIUMFUwielkiego BONAPARTE- poznamy go jako żołnierza, generała, konsula, cesarza i finalnie zesłańca. Podróż ta rozpoczyna się wraz z Rewolucją Francuską w 1789, a kończy śmiercią Napoleona. WielkiBonaparte od ponad 2 wieków jest uznawany za jednego z najbardziej interesujących bohaterów w historii i najbardziej znaną postacią historyczną po Chrystusie.Ekspozycja prezentuje także akcenty z historii Polski, łączące Napoleona z Polską i Polakami- którzy bardzo mocno wierzyli w skuteczną walkę o niepodległość za jego pośrednictwem. Wątek polski związany jest również ze wspomnianą osobą matki pierworodnego syna Bonapartego – hrabiankiMarii Walewskiej, z którą Napoleona łączył 3 letni związek. Ekspozycja prezentuje ponad 100 wyjątkowych eksponatów z czasów dwóch cesarstw. Unikalne przedmioty należące do Napoleona: rzeczy osobiste, stroje, broń, odznaczenia, meble, dokumenty dotyczące różnych aspektów życia genialnego przywódcy, począwszy od militarnych strategii przez triumfy, aż po życie osobiste. Całość kolekcji przybliża widzom złożony obraz życia Wielkiego Władcy, jego zwyczaje i wyjątkowy talent strategiczny.