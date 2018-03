W środę 24 stycznia w Warszawie rozpoczęła się wymiana tabliczek z nazwami ulic w związku z realizacją ustawy dekomunizacyjnej. W stolicy swoje nazwy zmieni ponad 50 ulic. Jedną z nich jest ulica imienia byłego prezydenta Warszawy, Stanisława Tołwińskiego, który - jak się właśnie okazało - 20 lat temu został wyróżniony największym żydowskim odznaczeniem, tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata. Tytuł ten otrzymał za to, że podczas okupacji z narażeniem życia, ratował Żydów z Holocaustu.

Stanisław Tołwiński to działacz społeczny i polityk, który w latach 1945–1950 pełnił funkcję prezydenta Warszawy. Był współzałożycielem Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, która w latach międzywojennych rozpoczęła zabudowę Żoliborza. W okresie okupacji udzielał schronienia dla osób zagrożonych aresztowaniem, dzięki czemu udało mu się uratować wiele osób pochodzenia żydowskiego. Jak się właśnie okazało, pośmiertnie został za to uhonorowany tytułem Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata w roku 1997. Wiemy o tym, bo we wtorek na prezentacji projektów do budżetu partycypacyjnego powiedział o tym wnuk Tołwińskiego, a jego słowa potwierdzają dokumenty Żydowskiego Instytutu Historycznego:Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne nadawane nie-Żydom, przyznawane przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie. Kapituła instytutu pamięci Jad Waszem przyznaje wyróżnienie osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Na medalu widnieje pochodzący z Talmudu napis „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”.Po wojnie został drugim prezydentem Warszawy, dzięki jego staraniom w 1945 r. stolicy udało się uniknąć epidemii, gdy miasto cierpiało z powodu skażonej wody pitnej i rozkładających się zwłok. Od 1946 był członkiem PPR, później PZPR. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, otrzymał też Medal za Warszawę 1939–1945 i Złoty Krzyż Zasługi.