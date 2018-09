Nad Wisłą zaginęła 14-letnia Dominika. Matka apeluje o pomoc w poszukiwaniach

Zamiast zapłacić za parking, zaatakował kontrolerkę. Kolejny akt przemocy wobec pracownika ZDM

Konrad Dąbrowski

W przeszłości wiele razy dochodziło do aktów przemocy w stosunku do pracowników Zarządu Dróg Miejskich, kontrolerów biletów w pojazdach transportu publicznego, nierzadko też służb mundurowych – policji lub straży miejskiej. We wtorek ZDM poinformował o kolejnym takim zdarzeniu. S...