(Na)dajemy kulturę! Kampania warszawskich domów kultury

Współczesne domy kultury w niczym nie przypominają swoich dawnych, PRL-owskich odpowiedników. To nowoczesne, dbające o odpowiednie zarządzanie instytucje z ogromnym potencjałem społecznym oraz miejsca spotkań i wartościowych projektów.

Wspólna kampania wizerunkowa „(Na)dajemy kulturę!” to oddolna inicjatywa pracowników działających na rzecz rozwoju publiczności w dzielnicowych ośrodkach kultury, które – mimo że różnią się wieloma rzeczami, chociażby wielkością, repertuarem czy wysokością dotacji – mają wspólną misję, wartości, a także grupy docelowe, do których kierują swoje działania. Dla warszawskich domów kultury to także szansa na ponowne zaistnienie w świadomości mieszkańców stolicy i ukazanie się jako miejsca, w których warto bywać i z którymi można się identyfikować.

Przestrzeń dla każdego

W domach kultury każdy znajdzie coś dla siebie. Zajęcia dla dzieci rozbudzą w nich prawdziwą pasję, młodzież odnajdzie się na warsztatach, które pomogą w uwierzeniu we własne możliwości, dorośli zaś przypomną sobie o swoich zainteresowaniach, na które nigdy nie było czasu. Odbywać się będą koncerty, spektakle teatralne, stand-upy czy wystawy. Nie zabraknie zajęć z robotyki, animacji komputerowej i social media. Będzie można wziąć udział w urban jungle, chustowaniu i wielu innych aktywnościach, którymi interesują się mieszkańcy stolicy. Współczesne domy kultury to miejsca żywe, otwarte na lokalną społeczność, podążające za trendami i wskazujące kierunki działań.

Start na początku września

Wspólna kampania rusza we wrześniu br. wraz ze startem nowej strony internetowej http://nadajemykulture.pl, na której w szybki sposób będzie można wyszukać dom kultury w swojej dzielnicy. We wrześniu w większości miejsc odbędą się także dni otwarte, podczas których każda instytucja zaprezentuje ofertę całorocznych zajęć. Będzie się można spotkać z instruktorami i pracownikami, zgłosić swoje pomysły czy po prostu przyjść i porozmawiać.

Ośrodki kultury

W kampanii bierze udział 19 warszawskich domów kultury. Znajdziemy je w Ursusie, Rembertowie, we Włochach, w Wawrze i na Ochocie. Zadowoleni będą również mieszkańcy Białołęki, Bielan, Mokotowa, Woli oraz Wilanowa. Domów kultury, które dołączyły do akcji, nie zabraknie również na Pradze-Południe, Pradze-Północ, Ursynowie i Targówku. W każdym z miejsc kultury zarówno programowanie, jak i komunikacja instytucji dostosowały się do grup składających się z podobnych sobie osób: o podobnych zainteresowaniach i wartościach, sposobach spędzania wolnego czasu czy ich oczekiwań dotyczących aktywności kulturalnej.

Grafika: Joanna Gers