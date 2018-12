Nagrody IX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych #HumanDOC rozdane! [ZDJĘCIA]

„Night In Calisia” w Sali Kongresowej. Zdobywcy Grammy wystąpią w Warszawie

Martyna Kalinowska

„Night In Calisia” w Sali Kongresowej to pierwszy i jedyny koncert jaki zagrają zdobywcy Grammy, Włodek Pawlik, Randy Brecker i Filharmonicy Kaliscy w kwietniu w Warszawie. To jedyny taki koncert w Polsce.