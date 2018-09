Najbardziej i najmniej zadłużone gminy w Polsce. RANKING przed wyborami samorządowymi 2018 r. Sprawdź, czy to czas na zmianę władzy!

Znacie te banknoty? Za niektóre trzeba słono zapłacić

Sz

Informowaliśmy was, że Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nowy banknot kolekcjonerski „Niepodległość” o wartości nominalnej 20 zł. Pojawił się on z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Nie wszyscy jednak wiedzą, że w sumie takich wyjątkowych banknotó...