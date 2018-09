Najbardziej nietypowe wydarzenia września w Warszawie. Przerażające wykłady, targi egzotyczne czy warsztaty shibari

1. Warsztaty djembe

Nauka gry na bębnach afrykańskich od podstaw. Grupa dedykowana osobom bez żadnego doświadczenia z bębnami. Nic nie musicie wiedzieć, nie musicie mieć bębna. Instrumenty czekają na Was na miejscu. Zapisy na: zapisy@strefarytmu.pl

Gdzie i kiedy?

Centrum Kultur Świata, każda środa (start 5 września) godz. 19.15

Koszt za cały miesiąc - 100 zł.

2. Warsztaty przygotowywania wegańskiego nabiału

Warsztat, podczas którego nauczycie się jak przygotować alternatywę dla nabiału. Ten warsztat jest dla Ciebie jeśli chcesz poznać roślinne zamienniki nabiału, chcesz nauczyć się prostych i szybkich przepisów czy jeśli chcesz dowiedzieć się co jeść żeby uniknąć niedoborów odstawiając nabiał. Przygotujecie m.in.: serek „topiony”, serek „feta”, masło jaglane, tofu czy mleko z orzechów. Warsztat poprowadzi Alicja Szepietowska, która na diecie wegetariańskiej jest od 19 lat, a od 9 na diecie wegańskiej.

Gdzie i kiedy?

Studio GoCook ul. Witrażowa 124, 6 września 2018 r. w godzinach 18.00 – 21.45

Koszt: 250 zł, dla uczestnika poprzednich warsztatów - 230 zł. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń

3. “Sztuczna inteligencja w natarciu. Czy mamy czego się bać?”

Trzecie spotkanie z serii Wielogłos zatytułowane “Sztuczna inteligencja w natarciu. Czy mamy czego się bać?” Jakiś czas temu świat naukowców żył wiadomością o wygranej komputera AlphaGo z człowiekiem w arcytrudnej grze go (liczba kombinacji tak duża, że nawet maszyna nie jest w stanie ich opanować). Firma Google od kilku miesięcy wykorzystuje moduł sztucznej inteligencji do tłumaczenia w Google Translator. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że ów moduł zaczął „sam” z siebie tłumaczyć pary języków, których nie miał w repozytorium. Czy zatem mamy już do czynienia z formami sztucznej inteligencji?

Gościem spotkania będzie dr Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, Akademia Leona Koźmińskiego.

Spotkanie jest częścią programu towarzyszącego tegorocznej edycji Festiwalu Przemiany organizowanego przez Centrum Nauki Kopernik.

Gdzie i kiedy?

Dom Kultury Kadr, ul. Gintrowskiego 32

Wstęp wolny

4. Master of SEX

"Master of SEX" to kolejny interaktywny, pełen humoru seans koedukacyjny typu One Man Show, do którego scenariusz napisało samo życie. Grzegorz Kordek w lekki i dowcipny sposób odpowiada na trudne codzienne pytania dotyczące seksu. Tym razem będzie można poznać "Klucz do niesamowitego seksu". W swoim humorystycznym stylu, Grzegorz pokazuje: Co najbardziej destrukcyjne wpływają na intymną relacje? Dlaczego mężczyźni lub kobiety nie mają ochoty na sex? Jak rozbudzić wzajemnie pożądanie? Poznasz pięć kroków aby osiągnąć fantastyczne życie seksualne.

Gdzie i kiedy?

Bemowskie Centrum Kultury, ul. Górczewska 201, 7 września o godz. 20.30

Koszt: 67 zł, bilety do nabycia na KupBilecik.pl

5. Warsztaty Shibari - pierwsze kroki

Od organizatora:

"Jeśli chcecie odkryć czym dla Was jest shibari, jakie emocje towarzyszą Wam gdy trzymacie linę lub gdy czujecie ją na swoim ciele, przyjdźcie na warsztaty ze Slaanesh i GanRaptorem, autorami pierwszego polskiego podręcznika shibari oraz jednymi z najbardziej znanych w Polsce ekspertów w tej dziedzinie. Podczas warsztatów nauczycie się wykonywać podstawowe wiązania będące punktem wyjścia do bardziej zaawansowanych więzów. Będziecie również mogli kupić liny oraz akcesoria do ich pielęgnacji."

Gdzie i kiedy?

Instytut Pozytywnej Seksualności, Dobra 4/26, 8 września

Koszt – 220 zł płatne od osoby

6. Water&Dragon: Warszawskie targi Egzotyczne

To okazja do obejrzenia setek jadowitych pająków, węży, żółwi, egzotycznych ryb i setek roślin. Jeśli coś was zainteresuje, na miejscu można nabyć cały wymagany asortyment oraz poznać najwyższej jakości specjalistów, którzy odpowiedzą na każde Wasze pytanie.

Gdzie i kiedy?

Siennicka 40, 9 września (niedziela) godz. 10:00

Bilet wstępu: 15 zł.

Bilet wstępu dla uczniów za okazaniem ważnej legitymacji: 10 zł

Bilet wstępu, dla dzieci poniżej 6 roku życia: za darmo

7. Tour de Monastic rowerem

Od organizatora:

"Zapraszam serdecznie na pokaz z drugiej części wyprawy kolarskiej „Jedzie człowiek” do Fundacji Monastycznych Mnichów i Mniszek Jerozolimskich w Europie – tzw . Mnichów w mieście. Cisza w zgiełku, Jazda w głąb obok powierzchownych dróg. Chcesz poznać paradoksy potrzeb ludzkiego wnętrza? Zapraszam na pokaz. Trasa wiodła z granicy Polsko/Niemieckiej do Mount Saint Michael na północ Francji przez Niemcy, Belgię i Francję – 1800 km / 2 tygodnie / minimum bagażu. Mount Saint Michael - Francja."

Gdzie i kiedy?

Południk Zero, 11 września, godz. 19

Wstęp wolny

8. Cirquelesque Show

Nowy Cyrk i Burleska? Właśnie tak. W ten wyjątkowy, wrześniowy wieczór scena zostanie oddana artystom cyrkowym. Poprowadzi show Master B. Boylesque, a wystąpią: Kinia Łukaszkówna - artystka ogniowa i nowocyrkowa, Dawid "AryMan" Świstek - jeden z czołowych polskich iluzjonistów, Maciej Pęda - pochłonięty sztuką iluzji, Michał "Shao" Szałucho - artysta o trzech twarzach, zabiera widza w świat niesamowitej iluzji optycznej.

Gdzie i kiedy?

Worek Kości, 13 września, godz. 20.30

Wstęp wolny

9. Baby Polskie. Festiwal sztuki dobrego życia

Od organizatora:

"Dobre życie niewątpliwie jest sztuką, na dodatek wcale niełatwą. Tak się składa, że każdy z nas patrzy na nie po swojemu. Podczas jesiennej soboty 15 września zostanie przybliżonych kilka obszarów „dobrego życia". Będą wykłady mądrych ludzi, pasjonatów i specjalistów. Będzie również nauka ciekawych umiejętności i pokazy wielu pięknych rzeczy."

Gdzie i kiedy?

Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2, 15 września godz. 10

Wstęp wolny

10. Hafciarski maraton w Parku Saskim

Organizatorzy zapraszają do wspólnego stworzenia 6-cio metrowej panoramy Warszawy 1918. To będzie pierwszy na świecie haft społeczny i okazja by uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości. By wziąć udział w akcji nie potrzeba konkretnych umiejętności. Uczestnikom pomogą instruktorki. Udostępnione zostaną wszystkie materiały i wzór - cel to będzie wypełnienie wzoru w technice haftu płaskiego. Uczestnicy warsztatu staną się współautorami dzieła, a chętni zostaną wymienieni z imienia i nazwiska na stronie internetowej prezentującej panoramę i zaproszeni na wernisaż. Haft we fragmentach i w całości promowany będzie także w aplikacjach Pinterest i Instagram.

Gdzie i kiedy?

Park Saski, niedaleko fontanny, dwa weekendy września: 15-16 i 22-23, od godz. 10.00 do 18.00.

Wstęp wolny

11. Psychopata też człowiek? Wykład otwarty Cz. 2.

Po raz drugi będzie można porozmawiać o psychopatach. Posłuchacie o tym, kim jest psychopata, czy człowiek się nim rodzi czy staje, czy i jak można leczyć psychopatię, czy każdy psychopata to morderca oraz zbrodnie psychopatów — wybrane przypadki do analizy. Spotkanie poprowadzi Paulina Pawlak - absolwentka Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego, specjalizacji zdrowia i klinicznej.

Gdzie i kiedy?

Worek Kości, 19 września, godz. 19-22

Wstęp wolny

12. Oswajamy maszynę do szycia! - zajęcia dla początkujących

Masz maszynę do szycia, ale nie potrafisz jej używać? Chcesz uszyć coś dla siebie lub bliskiej osoby, ale nigdy tego nie robiłeś? Na tych zajęciach oswoisz maszynę do szycia i żaden z powyższych problemów nie będzie już Ciebie dotyczył. Kurs obejmuje naukę obsługi maszyny do szycia, przegląd najczęściej używanych ściegów i ich zastosowanie, naukę podwijania, marszczenia gumą, szycie spódniczki na gumie - każda z uczestniczek z zajęć wyjdzie z uszytą przez siebie spódniczką (do wyboru różne wzory materiałów). Zaproszeni są także panowie - dla nich jest przewidziane szycie poszewki na poduszkę. Zapewnione będą maszyny do szycia, materiał i guma do szycia spódnic, nici, akcesoria, drobny poczęstunek i napoje.

Gdzie i kiedy?

Zygmunta Słomińskiego 19, 20-28 września, godz. 18-21

Koszt: 260 zł

13. Metody przesłuchania i pozyskiwania informacji. Wykład otwarty

Wykładowca Wiesław Zyskowski, przedstawi Wam sposoby pozyskiwania informacji i przesłuchań z wykorzystaniem metod FBI. Były policjant, trener i moderator warsztatów umiejętnościowych dla prokuratorów pionów śledczych, administracji celno-skarbowej, Straży Granicznej oraz służb specjalnych. Wykładowca na kilkunastu uczelniach w kraju z zakresu „Psychologii śledczej” oraz „Sztuki pozyskiwania informacji”. Brał udział w kilkunastu śledztwach wewnętrznych na zlecenie firm w kraju i za granicą, gdzie poprzez zastosowane przesłuchania i rozmowy doprowadził do ustalenia winnych działających na szkodę firmy oraz innych ważnych informacji.

Gdzie i kiedy?

Worek Kości, 22 września, godz. 19-22

Wstęp wolny. Spotkanie bez rezerwacji miejsc

14. String art – obrazy z nici

Obrazy z nici to bardzo ciekawa i twórcza sztuka nawlekania kolorowych nici między punktami. Dzięki temu powstają abstrakcyjne, geometryczne wzory. Jest niebywale dużo możliwości i sposobów tworzenia przestrzennych obrazów i dekoracji. Prowadzenie: Luiza Rojek

Gdzie i kiedy?

Bielański Ośrodek Kultury, Estrady 112

Wstęp wolny, obowiązują zapisy