Najbardziej spektakularne kradzieże 2018 roku. Pościgi, strzelaniny i zawodowe włamania - warszawscy złodzieje mają fantazję! [PRZEGLĄD]

Myśleliście, że spektakularne kradzieże zdarzają się tylko w amerykańskich filmach akcji? Pomyłka! Warszawscy policjanci na co dzień mają do czynienia z niebezpiecznymi przestępcami, gotowymi zrobić wszystko, aby ocalić łup. Kliknij w galerię, by przejść do przeglądu najbardziej spektakularnych kradzieży 2018 roku.