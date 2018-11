Najbogatsze gminy w Polsce. Mieszkańcy Warszawy coraz więcej zarabiają. Podwarszawskie gminy wśród najbogatszych w Polsce

Jak dokonywane są te obliczenia? Łączny wpływ z rozliczeń podatkowych dzielony jest przez liczbę mieszkańców. Najnowsze dane ministerstwa finansów obejmują rozliczenia podatkowe za 2017 rok. Warszawa wypadła w tej klasyfikacji dobrze, zaliczając kolejny znaczący wzrost. Średni podatkowy przychód stolicy na jednego mieszkańca to 3700 zł. To o ponad 1000 zł więcej niż 5 lat wcześniej oraz ponad 300 zł niż rok temu. Oznacza to, że zarobki w stolicy rosną w szybkim tempie, ponieważ płacimy coraz wyższe podatki.

Według oficjalnych danych ministerstwa finansów w 2012 r. stołeczny samorząd zebrał 3,5 mld zł z rozliczeń PIT i niespełna 540 mln zł z CIT. A w 2017 r. już ponad 5 mld zł z PIT i 724 mln zł z CIT. Dzięki coraz większym wpływom z podatków, z roku na rok rośnie także budżet, którym dysponuje miasto. W tym roku było to aż 17 mld złotych - ponad trzykrotnie więcej niż drugi pod tym względem Kraków.

Na dochody nie mogą narzekać również gminy podwarszawskie. Tuż za najbogatszym Nadarzynem jest Kampinos (5,16 tys. zł wpływu podatkowego na jednego mieszkańca) oraz Konstancin-Jeziorna (4,33 tys. zł). W pierwszej dziesiątce są także Lesznowola (4,28 tys. zł), Michałowice (4,24 tys. zł), Ożarów Mazowiecki (4,22 tys. zł), Słupno (4,06 tys. zł), Jaktorów (4,04 tys. zł), Podkowa Leśna (3,98 tys. zł) oraz Płock (3,79 tys. zł). Warszawa jest na Mazowszu jedenasta.