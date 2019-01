Najbrzydszy samochód świata uległ wypadkowi. Legendarny pojazd z Marek całkowicie zniszczony. Nie żyje jego 97-letnia właścicielka

We wtorek, 9 października 2018, w sieci ukazały się zdjęcia zniszczonego wartburga z Marek. Słynne auto należało do pana Bogdana i pani Kazimiery, jego mamy. Pojazd był dobrze znany mieszkańcom Marek i Targówka, bardzo często widywano go na parkingu centrum handlowego M1. U jednych budził sympatię, u innych zaś strach i nieprzychylność - wielu uważało, że wiekowy wartburg stwarzał zagrożenie na drodze.

Mimo wszystko można odnieść wrażenie, że pan Bogdan, pani Kazimiera i wreszcie czterokołowy "Gargamel" mieli więcej sprzymierzeńców niż wrogów. Wartburg i jego właściciele doczekali się nawet...filmu opisującego ich historię. "Najbrzydszy samochód świata" to dzieło Grzegorza Szczepaniaka. "Najmłodszym bohaterem dokumentu jest ponad pięćdziesięcioletni samochód marki Wartburg. Auto wciąż jest w drodze, a za jego sterami siedzi Bogdan wraz z matką. Film drogi, który toczy się pomiędzy Majdankiem a Niemcami, jest w gruncie rzeczy podróżą w przeszłość – odtwarzaniem wspomnień czasów wojny. To także portret wyjątkowej relacji matki i syna. Bogdan poświęca niemal cały czas dla Kazimiery – za wyjątkiem chwil, kiedy przypadkowym osobom z dumą prezentuje osobliwą brzydotę samochodu." - czytamy w serwisie filmweb.pl

Pan Bogdan miał wypadek

We wtorek, 9 października internet obiegła wieść o wypadku z udziałem wartburga. Za sterami jak zawsze siedział pan Bogdan. Wbrew głosom, że "to było do przewidzenia, że prędzej czy później do tego dojdzie", do kolizji nie doszło z winy kierowcy wartburga. Na stronie skupiającej fanów samochodu pana Bogdana, opublikowano wypowiedź rzecznika policji z Wołomina: "Kierujący samochodem ciężarowym marki Volvo najechał na tył prawidłowo jadącego auta marki Wartburg czym spowodował kolizję drogową. Kierowca (obywatel Łotwy) został ukarany mandatem karnym. Na miejscu pogotowie oraz straż pożarna udzieliły pomocy poszkodowanemu (panu Bogdanowi Różyckiemu). Obydwa pojazdy w chwili zdarzenia posiadały obowiązkowe badania techniczne oraz polisę OC." - mieli usłyszeć administratorzy strony. Według informacji internautów komentujących całe zajście, kierowca wartburga został przewieziony do szpitala.

Nie żyje pani Kazimiera

Minione dni to trudny okres dla pana Bogdana. Wpierw zniszczeniu ulega jego ukochane auto, natomiast kilka dni później umiera jego mama. Pani Kazimiera odeszła w wieku 97 lat. Administratorzy profilu "Gargamel - Marecki Celebryta" ucięli spekulacje jakoby kobieta zmarła na skutek wypadku. Podobno w dniu kolizji pani Kazimiera przebywała już w szpitalu. Msza żałobna odbędzie w sobotę 13 października, w kościele w Markach-Strudze przy ul.Piłsudskiego 248/252.

Redakcja serwisu warszawa.naszemiasto składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom pani Kazimiery