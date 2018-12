Najchętniej odwiedzana wystawa świata dotarła do Warszawy. Ludzkie ciała i organy w PKiN [WIDEO, ZDJĘCIA]

Ludzkie ciała i organy w PKiN Wystawa Body Worlds & The Cycle of Life to zbiór ponad 150 różnorodnych eksponatów, które przedstawiają historię naszego życia, od momentu poczęcia, aż po okres starości. Pomysłodawcą tej wystawy jest dr Gunther von Hagens, który przy okazji swojej pracy naukowej, stworzył metodę plastynacji. Eksponaty miało okazję podziwiać już ponad 47 milionów odwiedzających w Europie, Azji, Afryce czy Ameryce. Teraz przyszła kolej na stolicę Polski. Bez wątpienia wystawa wzbudza ogromne emocje i cieszy się dużym zainteresowaniem. ZOBACZ WIDEO Z WYSTAWY:

Eksponaty Ekspozycje dr. Gunthera von Hagensa to pierwsze publiczne wystawy dotyczące anatomii człowieka. Pozawalają one zajrzeć do zakamarków ludzkiego organizmu i poznać budowę narządów. - Wystawa jest podróżą od momentu poczęcia, aż po schyłek i śmierć – opowiada Ewa Król-Bednarczyk, rzecznik prasowy wystawy BODY WORLDS – Można zobaczyć całe ciała, poszczególne narządy, układy, można dowiedzieć co mamy w środku, jak działa ludzkie ciało, jak żyć zdrowiej, lepiej, a także jak ćwiczyć, żeby korzystać z życia w pełni i długo cieszyć się zdrowiem. Zobaczcie zdjęcia z wystawy: