Najciekawsze koncerty w Polsce. Jesień 2018 będzie pełna dźwięków [PRZEGLĄD]

Per Gessle - Klub Stodoła w Warszawie

Per Gessle to szwedzki kompozytor, muzyk, autor tekstów oraz wokalista grupy Roxette. Artysta 11 października rozpoczyna trasę koncertową po Europie, promując swój kolejny album "Small Town Talk". Zagra m.in. w Hamburgu, w Niemczech, a także w Warszawie. Na koncercie nie zabraknie takich hitów, jak "The Look", "Listen To Your Heart", "It Must Have Been Love" czy "How Do You Do!".

Gdzie i kiedy?

21 października 2018, godz. 18:00

Klub Stodoła, Warszawa

Bilety: od 179 zł

Within Temptation w Poznaniu i Warszawie

Fani Within Temptation mogą szykować się na dwa koncerty, które odbędą się w Polsce. Holenderski zespół muzyczny zagra 26 października w Poznaniu, a dzień później w Warszawie.

Formacja powstała w 1996 roku z inicjatywy Roberta Westerholta i Sharon den Adel. Rok później ukazał się debiutancki album kapeli - ,,Enter” i tym samym zespół ruszył w pierwszą trasę koncertową po Europie. Kolejny krążek „Mother Earth" przyniósł grupie jeszcze większą sławę. Na holenderskich listach przebojów album królował przez ponad trzy tygodnie. Zespół powraca do Polski z nowym albumem „Resist”, który ukaże się 14 grudnia 2018. To siódmy krążek w dorobku Within Temptation.

Gdzie i kiedy?

26 października 2018, godz. 19:00, Sali Ziemi, Poznań

27 października 2018, godz. 19:00, Torwar, Warszawa

Bilety: od 130 zł

One Love Music Festival 2018 we Wrocławiu

To już 15 edycja One Love Music Festival, który tym razem odbędzie się we Wrocławiu. Publiczność może liczyć na prawdziwą ucztę dźwięków muzyki reggae, electronic, hip-hop, alternative, soul, a także drum & bass, dubstep, breakbeat, ska i world music.

Na scenie pojawią się tacy artyści, jak: The Dumplings, Kamil Bednarek, Damian Syjonfam, London Elektricity, Gutek, Gooral, High Contrast czy Pow Pow Movement. Zaprezentują oni najświeższe i najbardziej ambitne utwory.

Gdzie i kiedy?

17 listopada 2018, godz. 16:00

Hala Stulecia, Wrocław

Bilety: od 100 zł

Sting i Shaggy w Łodzi i Gdańsku

Angielski muzyk Sting i jamajski artysta Shaggy to autorzy jednej z najbardziej zaskakujących płyt ostatnich miesięcy - "44/876". Wspólny singiel artystów "Don't Make Me Wait" zadebiutował na pierwszym miejscu listy przebojów Billboard. Podczas występów artyści zaprezentują również największe przeboje, znane z ich regularnych występów. Sting i Shaggy zagrają dwa koncerty w Polsce.

Gdzie i kiedy?

17 listopada 2018, godz. 18:00, Atlas Arena, Łódź

19 listopada 2018, godz. 18:00, Ergo Arena, Gdańsk

Bilety: od 170 zł

MO i Alma w Warszawie

MO, czyli Karen Marie Aagaard Ørsted, po udanym koncercie na tegorocznym Open’er Festival powraca do Polski.

Jest to jedna z najciekawszych wokalistek młodego pokolenia w Europie. Duńska piosenkarka i autorka tekstów zadebiutowała m.in. dzięki piosence „Lean On”, którą nagrała wspólnie z Diplo. Utwór był najchętniej streamowany w serwisie Spotify, a klip do piosenki doczekał się prawie 9,5 mln wyświetleń na YouTube. MØ rozpoczęła tegoroczną trasę koncertową Forever Neverland na kalifornijskim festiwalu Coachella. Jako support wystąpi popowa sensacja ostatnich miesięcy - ALMA.

Gdzie i kiedy?

21 listopada 2018, godz. 19:00,

Klub Stodoła, Warszawa

Bilety: od 125 zł

Slayer, Lamb of God, Anthrax, Obituary w Łodzi

Slayer mają na koncie 12 albumów studyjnych, 3 tysiące zagranych koncertów na całym świecie, 2 nagrody GRAMMY, a także własną wystawę w Instytucie Smithsona. Zespół uznawany jest za jeden z najlepszych formacji grających thrash/metal/punk. Slayer ogłosił, że tegoroczna trasa koncertowa będzie ostatnią w ich karierze. Artyści chcą podziękować fanom za wsparcie przez ponad trzy dekady wypełnione niezapomnianymi chwilami. Polscy fani zespołu będą mogli być częścią wyjątkowej trasy koncertowej, która przejdzie do historii. W koncercie wezmą również udział goście specjalni - Lamb of God, Anthrax i Obituary.

Gdzie i kiedy?

27 listopada 2018, godz. 18:45

Atlas Arena, Łódź

Bilety: od 149 zł

Gregorian w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Zabrzu

Chór Gregorian w ramach europejskiej trasy koncertowej zagra w aż czterech miastach: w Warszawie, Poznaniu, Krakowie i Zabrzu. Miłośnicy mistycznych wibracji i gregoriańskiej mieszanki średniowiecznych nut usłyszą takie utwory jak: Angels (Robbie Williams), Let Down (Radiohead), Fix You (Coldplay) czy Nothing Else Matters (Metallica). Podczas koncertów będzie można podziwiać wyjątkowe efekty sceniczne z użyciem ognia, świateł i pirotechniki. Niezapomniany spektakl Gregorian pozostanie na długo w pamięci.

Gdzie i kiedy?

26 listopada, Teatr Roma, Warszawa

27 listopada, Arena, Poznań

28 listopada, ICE Kraków

29 listopada, Dom Muzyki i Tańca, Zabrze

Bilety: od 139 zł

Paul McCartney w Krakowie

Paul McCartney ponownie zagra w Polsce. Brytyjski kompozytor, multiinstrumentalista i piosenkarz tym razem odwiedzi Kraków. Będzie można usłyszeć utwory z najnowszej płyty artysty „Egypt Station”, ale również piosenek z solówkami w wykonaniu Paula, w tym niezapomniane kawałki „Wings” i „The Beatles”. Artysta został wpisany w Księdze Rekordów Guinnessa, jako kompozytor, który odniósł największy sukces w historii muzyki, dzięki ponad sześćdziesięciu złotym płytom.

Gdzie i kiedy?

3 grudnia 2018, godz. 18:30

TAURON Arena, Kraków

Bilety: od 279 zł

Skepta w Warszawie

Jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla fanów rapu. Czołowy brytyjskich raper, Skepta, jeszcze w tym roku wystąpi przed warszawską publicznością. Joseph Junior Adenuga jest obecny na scenie od 15 lat, choć słuchacze z Polski pokochali go dopiero 2 lata temu, tuż po premierze albumu Konnichiwa.

Artysta zdobył m.in.Nagrodę Mercury i został nominowany do BRIT Awards.

Gdzie i kiedy?

6 grudnia 2018, godz. 19:00

Klub Progresja, Warszawa

Bilety: od 99 zł

Morcheeba w Łodzi

Morcheeba po pięciu latach milczenia powraca wraz z nowym albumem - "Blaze Away". Brytyjski zespół zagra w Łodzi, w ramach festiwalu Soundedit, który potrwa od 25 do 28 października. Artyści zaprezentują m.in. najpopularniejsze utwory: „Otherwise”, „Otherwise”, „Rome Wasn’t Built In A Day” oraz „The Sea”. Na koncercie będzie można usłyszeć także nowe piosenki, pochodzące z premierowego krążka.

b]Gdzie i kiedy?

26 października 2018, godz. 19:00

Klub Wytwórnia, Łódź

Bilety: od 110 zł