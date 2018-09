Najciekawsze miejsca na Pradze-Północ. W tej dzielnicy nie sposób się nudzić [PRZEGLĄD]

Już niedługo Praga- Północ zyska nowy ważny punkt - Centrum Praskie Koneser (Plac Konesera 2) z wieloma restauracjami, barami i lokalami usługowymi. Ale to nie oznacza, że do oficjalnego otwarcia mamy się tutaj nudzić. W dzielnicy nie brakuje atrakcji i miejsc idealnych na długie spacery oraz lokali, których po prostu grzech nie poznać. Nie wierzycie? Kliknijcie w zdjęcie, aby przejść do galerii.