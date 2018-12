Najczęstsze przyczyny śmierci. Zobacz, na co umieramy!

Best In Travel 2019 Lonely Planet."Turystyczne gwiazdki Michelin" rozdane. Na liście jest jedno polskie miasto

Sonia Tulczyńska

Best In Travel 2019 to coroczne podsumowanie autorów słynnego przewodnika turystycznego Lonely Planet, w którym wyznaczane są najlepsze kierunki do odwiedzenia na świecie w danym roku.