Najgorętsze okazje na BLACK FRIDAY 2018 - gdzie największe zniżki? [LISTA SKLEPÓW] Niektóre promocje już trwają!

Black Friday, czyli Czarny Piątek, to tradycja, która przybyła do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Akcja, odbywająca się zawsze w 4. piątek listopada, rozpoczyna sezon przedświątecznych zakupów. Tego dnia sklepy niezwykle obniżają ceny swoich produktów, oferując wyjątkowo korzystne promocje. W Polsce Black Friday funkcjonuje od 2016 roku i z roku na rok obejmuje coraz to więcej punktów. Sprawdźcie, jakie najgorętsze promocje czekają na was w tym roku.