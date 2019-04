Najgroźniejsze wypadki w Warszawie. Stłuczki ambulansów, tramwajów, motocyklów i drogich limuzyn. Strażacy mają ręce pełne roboty [ZDJĘCIA]

WYPADKI W WARSZAWIE 2019

Warszawskie ulice to niezwykle niebezpieczny grunt. Choć według policyjnych statystyk, z roku na rok liczba kolizji i wypadków sukcesywnie spada, duża część kierowców nadal nie zachowuje odpowiedniej czujności. Efektem tego są niebezpieczne zdarzenia drogowe, które w wielu przypadkach kończą się najczarniejszym scenariuszem. Nie bez powodu służby wciąż powołują specjalne jednostki czuwające nad bezpieczeństwem na drogach czy organizują cykliczne akcje i kampanie mające zapobiec groźnym wypadkom. Niestety działania nie zawsze przynoszą oczekiwany skutek, a wielu kierowców wciąż uwielbia łamać przepisy. Przejdź do galerii, by zobaczyć zdjęcia z najniebezpieczniejszych wypadków, jakie wydarzyły się w Warszawie na przełomie marca i kwietnia.