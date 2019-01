Najlepsze burgery w Warszawie. Mieszkańcy stolicy wskazali 30 najlepszych miejscówek [RANKING]

Najlepsze burgery w Warszawie. Obecnie burgera możemy zjeść niemalże na każdym kroku, dlatego coraz trudniej jest znaleźć burgerownie, które faktycznie zasługują na uwagę. W naszych mediach społecznościowych mogliście oddawać głos na swoje ulubione miejscówki - otrzymaliśmy prawie 1000 komentarzy! Wyłoniło się wśród nich 30 miejsc z burgerami, które otrzymały największą ilość głosów. Ułożyliśmy je od tych miejsc, które otrzymały najmniej głosów, aż do tych które zdobyły ich najwięcej. Kliknij w galerię aby przejść do najlepszych, według was, burgerów w Warszawie.