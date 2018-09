Najlepsze mazowieckie dania i produkty wybrane. Ile z nich znasz?

Kapituła konkursu o Laur Marszałka doceniła najbardziej tradycyjne mazowieckie przysmaki. Szesnaście otrzymało nagrodę główną, przyznano również dwanaście wyróżnień. – To niesamowite jak wiele tajemnic kulinarnych kryje nasz region. Co roku producenci zgłaszają do konkursu nowe, ciekawe produkty i szukają pomysłów na kolejne. Inspiracją są nie tylko tradycyjne receptury, często przekazywane z pokolenia na pokolenie. Jest też wiele dań, które powstają na bazie autorskich przepisów. I to nas bardzo cieszy, bo świadczy nie tylko o ogromnym szacunku producentów do mazowieckiej tradycji. Ale też pokazuje, że zdrowa żywność zyskuje coraz większą popularność wśród konsumentów – mówi marszałek Adam Struzik.

Do konkursu stanąć mogli przedsiębiorcy, jak i indywidualni producenci, których wyroby można było zaklasyfikować do jednej z kategorii konkursowych: wyroby piekarnicze, cukiernicze, przetwory mięsne (produkty pochodzenia zwierzęcego), ryby i przetwory rybne, przetwory owocowe i warzywne (produkty pochodzenia roślinnego), produkty mleczarskie, miody, napoje.

Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. olej makowy z tłoczni Niwki, Nalewka wiśniowa tradycyjna, piernik dojrzewający z Ostrowi Mazowieckiej, powidła słubickie czy pstrąg nadziewany kaszą gryczaną. W sumie w 11. edycji konkursu udział wzięły 144 produkty z całego Mazowsza. Dotychczas w konkursie nagrodzono już ponad sto różnych produktów regionalnych z obszaru województwa mazowieckiego.

W zeszłej edycji konkursu jurorów urzekły pączki BIO, kiełbasa krucha, faszerowany szczupak znad Plewki, chrzan na occie jabłkowym czy syrop z pigwowca.