Najlepsze pomysły na ferie w mieście

Ferie w mieście nie muszą i nie powinny być nudne. Organizacja zajęć dla dzieci leży na sercu wielu instytucjom i organizacjom, które opracowują precyzyjny plan działania oraz zatrudniają osoby mające pełne kwalifikacje do opieki nad najmłodszymi. Zapisanie dziecka na dobrze zorganizowane półkolonie rozwiązuje problemy wielu rodziców, którzy podczas ferii nie mogą wziąć urlopu, nie mają też w rodzinie czy wśród sąsiadów nikogo, komu można powierzyć opiekę nad dziećmi. Ferie zimowe w Warszawie organizuje m. in. Sztorm Grupa. Jak co roku możemy liczyć na półkolonie narciarskie i snowboardowe organizowane na Górce Szczęśliwickiej. Kilkugodzinne zajęcia dla dzieci w wieku od lat 5 (w przypadku snowboardu od 8) do 12 prowadzone przez dwa tygodnie - w roku 2019 ferie w Warszawie zaczynają się 28 stycznia, a kończą 10 lutego - dają szansę na nabycie podstawowych umiejętności związanych z jazdą na jednej lub dwóch deskach. O zapisie dziecka na półkolonie warto pomyśleć już teraz.

Szkółka narciarska Szczęśliwice

Czy w Warszawie można nauczyć się jeździć na nartach i snowboardzie? Oczywiście. Górka Szczęśliwicka - sztucznie usypany i naśnieżany stok - daje takie możliwości. Stok stworzono właśnie z myślą o początkujących amatorach sportów zimowych, stąd jego nachylenie oraz jakość przygotowania nawierzchni przywodzą na myśl warunki w górskich kurortach. Wykwalifikowana kadra umiejętnie wdraża program szkoleniowy mający przygotować młodych narciarzy do całkowitej samoobsługi na każdym stoku. Dzieci uczą się więc dobierać sprzęt narciarski/snowboardowy i odpowiednio się z nim obchodzić, poznają podstawowe zasady zachowania się na stoku oraz zasady bezpiecznej jazdy a przede wszystkim nabywają umiejętności techniczne umożliwiające im potem swobodną jazdę na prawdziwych górskich stokach. Trening odbywa się w przyjaznej atmosferze, bez zbędnej rywalizacji, z wykorzystaniem gier, zabaw i konkursów. Dzieci prędko uczą się od instruktorów oraz od siebie nawzajem.

Tak zorganizowane półkolonie w Warszawie to połączenie przyjemnego z pożytecznym. Fachowa opieka, ubezpieczenie oraz trzy posiłki dziennie to gwarancja, że dzieci spędzają czas radośnie, konstruktywnie i bezpiecznie.

Ferie w mieście

Paradoksalnie, organizacja ferii w mieście wcale nie jest łatwiejsza niż organizacja turnusu w górach. Wyjazd do ośrodka kolonijnego to wyjazd w miejsce o infrastrukturze przystosowanej do obsługi grup zorganizowanych. Miejskie półkolonie wymagają od organizatorów wyjścia na przeciw potrzebom rodziców, którzy nie są w stanie zmodyfikować w żaden sposób swojego dnia pracy. Dlatego sztorm Grupa proponuje (za dodatkową opłatą) transport dziecka na terenie Warszawy w obie strony (przystanki: Ursynów, SGH, Dw. Centralny, Lazurowa, Metro Marymont; klimatyzowane autokary i busy wyposażone w pasy bezpieczeństwa; opieka wychowawców podczas podróży), fotorelację z każdego dnia półkolonii udostępnianą online czy możliwość wypożyczenia sprzętu narciarskiego. Ramowy program dnia pomyślano w taki sposób, żeby nie pojawiały się puste przebiegi, dzieci mały czas na posiłki i regenerację. Doświadczeni instruktorzy pracują z różnymi grupami wiekowymi, dostosowując plan dnia do potrzeb każdej z nich. Stąd plan ramowy i plan szczegółowy wzajemnie się uzupełniają i pomagają opiekunom grup tak zorganizować dzień, żeby dzieci nie czuły się nadmiernie zmęczone i efektywnie wykorzystywały każą godzinę pobytu na stoku.

Atrakcje dla dzieci

Już sam fakt, że szkółka narciarska znajduje się w Warszawie, a nie w Zakopanem jest dla wielu dzieci atrakcją samą w sobie. Najmłodsi uczestnicy półkolonii z entuzjazmem przyjmują fakt, że będą co dnia wracali do domu, do rodziców, a jednocześnie będą się czuli jak podczas ferii w górach. Stasi uczestnicy doskonale bawią się w grupie rówieśniczej, a jednocześnie są cały czas pod opieką osób, które w porę reagują na wszelkie niemądre pomysły i próby szarżowania na stoku. Trenerzy stawiają na przyjemną, praktyczną naukę jazdy na nartach lub snowboardzie. Obok maksymalnie merytorycznych lekcji, dużo podczas półkolonii gier, zabaw i konkursów. Dzieci są w ciągłym ruchu, ale plan aktywności dostosowany jest do wieku uczestników.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Wypoczynek kolonijny oraz półkolonijny organizowany przez Sztorm Grupę corocznie przechodzi kontrolę Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Sanepidu które nie nigdy nie wykazały nieprawidłowości. Nasza kadra ma niezbędne uprawnienia do pracy z dziećmi wymagane przepisami prawa. Instruktorzy narciarstwa i jazdy na snowboardzie to pasjonaci i praktycy o dużym doświadczeniu i wiedzy metodycznej. Sztorm Grupa organizuje kolonie i półkolonie oraz obozy nie tylko zimą, ale i w okresie letnim, kiedy to narty i snowboardy zamieniamy na sprzęt żeglarski. Nasze doświadczenie w pracy z dziećmi jest więc naprawdę duże, a liczba naszych zadowolonych klientów stale rośnie. W 2018 roku w zimowych półkoloniach na terenie Warszawy brało udział aż 120 dzieci. Dbając o bezpieczeństwo Państwa dzieci informujemy, że uczestnicy półkolonii objęci są ubezpieczeniem NNW Signal Iduna. Istotnym elementem programu bezpieczeństwa jest także zapis w Karcie Uczestnictwa lub pisemne upoważnienie wskazujące na to, kto może odebrać dziecko po zakończeniu zajęć.

Ferie zimowe w Warszawie mogą być pełne atrakcji pod warunkiem, że dobrze wybierzemy organizatora zajęć dla dzieci. Sztorm Grupa cieszy się zaufaniem rodziców oraz instytucji nadzoru pedagogicznego, a przy tym jest postrzegana przez dzieci jako grupa ludzi, którzy chcą i potrafią porozumieć się z nimi oraz zmotywować do działania. Już dziś zapisz swoje dziecko na pięcio- lub dziesięciodniowe półkolonie zimowe, podczas których będzie miało szanse nauczyć się jazdy na jednej lub dwóch deskach. Stok Górka Szczęśliwicka zaprasza na naukę jazdy na nartach maluchy, które ukończyły 5 lat, a na snowboardzie - 8 lat. Ferie w Warszawie organizowane przez Sztorm Grupę to najlepszy aktywny wypoczynek dla Twojego dziecka i najlepszy pomysł na ferie w mieście