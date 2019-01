Najlepsze restauracje w Polsce - Poland 100 Best Restaurants 2018. W zestawieniu aż 17 restauracji z Warszawy!

Poland 100 Best Restaurants 2017 to przewodnik, w którym znajdują się najlepsze restauracje w kraju. Anonimowi inspektorzy odwiedzają restauracje w całej Polsce,a same restauracje oceniane są za pomocą kwestionariusza składającego się ze stu podpunktów. Lokale mogą uzyskać punkty za jakość i świeżość produktów, harmonijność menu, walory smakowe serwowanych dań, profesjonalizm i jakość obsługi, komfort i atmosferę pobytu oraz otoczenie i wnętrze restauracji.

Każda z restauracji może zostać nagrodzona w jednej z następujących kategorii:

AWARD OF EXCELLENCE – jeden widelec,

BEST OF AWARD OF EXCELLENCE – 2 widelce,

GRAND AWARD – 3 widelce,

GRAND AWARD – 3 widelce plus.

Miejsce restauracji w grupie ustalane jest na zasadzie: 75% stanowią oceny konsumentów – ankiety, głosowania a 25% stanowią oceny inspektorów. W przeciwieństwie, np. do Przewodnika Michelin, nagrody przyznawane są także indywidualnie samym szefom kuchni. Wyróżnienie można dostać także m.in. za najlepsze menu.

Najlepszą restauracją w Polsce 2018 roku została Wodna wieża z Pszczyny. Tytuł najlepszej karczmy w Polsce 2018 roku przypadł cichemu kącikowi z Krynicy-Zdrój.

Które z restauracji Warszawy znalazły się w prestiżowym przewodniku? Sprawdź, klikając przycisk poniżej: