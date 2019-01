Najlepsze warszawskie restauracje według Magdy Gessler. Królowa gastronomii wskazała najlepsze lokale w stolicy. Poziomki 2018/2019 rozdane

Wśród wyróżnionych warszawskich lokali znalazła się m.in. Dyspensa, jedna z ulubionych stołecznych restauracji celebrytki, a także Słodko Słony, w imieniu którego nagrodę odebrała córka restauratorki Lara Gessler. To już piąta edycja przewodnika restauratorki. Jego forma luźno nawiązuje do słynnych gwiazdek Michelin. Nagrodę jednej, dwóch lub trzech poziom otrzymują nie tylko restauracje ale także hotele. Każde z nagrodzonych miejsc trafia następnie do przewodnika restauratorki, który wydawany jest cyklicznie. Wyróżnienie przyznawane jest lokalom dobrym, bardzo dobrym, wybitnym i takim, które skradły serce restauratorki.

Wśród wyróżnionych w przewodniku restauracji znalazły się też takie, które widzowie Kuchennych Rewolucji kojarzyć mogą z emisji popularnego programu, m.in. restauracja gruzińska Gaumarjos, która była bohaterem jednego z odcinków drugiej serii programu Gessler. -Pyszne chinkali, pyszne orzechy włoskie, cudowna osobość. Przed wojną była by królową, teraz jest tylko carycą - mówiła o restauracji i jej właścicielce warszawska restauratorka. A jaki jest przepis na to, by z rewolucji, które przeprowadza gwiazda wyjść obronną ręką i stworzyć biznes, który będzie osiągał sukcesy jeszcze przez wiele lat? - trzeba kochać to co się robi, a nie kochać pieniędzy. Jeśli się to kocha, pieniądze same przyjdą - przyznaje Magda Gessler.

Przewodnik "Poziomki 2018/2019. Gdzie najlepiej zjeść i wyspać się w Polsce" można kupić już w największych polskich księgarniach.