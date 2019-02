Najmniejszy apartament świata jest w Krakowie i ma 2,5 mkw. Czy sprawdziłby się w Warszawie? [ZDJĘCIA]

Top XXS to najmniejszy apartament na świecie. Mimo że jego powierzchnia liczy zaledwie 2,5 metrów kwadratowych, to lokal jest w pełni wyposażony. Znajduje się w nim część kuchenna oraz toaleta. Cena za dobę pobytu na tak ekstremalnie małej powierzchni to 80 zł. Opłaca się? Zobaczcie zdjęcia z tego miejsca.