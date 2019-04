Najnowsza reklama Poczty Polskiej hitem sieci. Czy o taki efekt chodziło pomysłodawcom?

Internauci nie mają litości

Kampania wywołała burzę w internecie. W komentarzach pod filmem pojawiają się krytyczne opinie na temat finalnego efektu: "Serio, kpicie z ludzi nawet reklamą? To jest państwowa spółka? Reklama jak sprzed 30 lat? Czyj wujek, siostrzeniec, córka to robiła bo że to ktoś zrobił na poważnie bez kasy na boku to chyba nikt normalny nie uwierzy. Kpina." - pisze jeden z internautów. Kolejny dodaje: "Stockowy film z polem, stockowe obrazki, czarny pasek na pół ekranu i paskudnie wklejone logo w rogu ekranu. Doprawdy, piękna ta reklama cała..."

Prześmiewczych komentarzy jest znacznie więcej: "Myślałem, że ktoś zrobił pastiszowy filmik z parapocztowego asortymentu – kolokwialnie mówiąc dla jaj, a to naprawdę... jaja... jak berety :)", "Ta reklama doskonale mówi, jaką firmą jesteście. Zatrzymaną na początku lat 90-tych, niedoinwestowaną i ogólnie nijaką. Przykre.", "Zajmujecie się głupotami a przesyłki do mnie wysłane z ZUS na terenie mojego rodzinnego miasta idą 2 tygodnie. Co więcej reklamacji nie uwzględniacie bo zasłaniacie się nieprecyzyjnym prawem. A wy tutaj za moje pieniądze pierdołami się zajmujecie. Skandal!".

Zobacz również: Poczta Polska testuje rowery dla listonoszy. Zobaczcie, jak wyglądają [ZDJĘCIA]

W wielu komentarzach przebija się wątek mówiący o tym, że Poczta Polska ma problem ze świadczeniem na dobrym poziomie podstawowych usług dostarczeniem listów, paczek, że listonosze nagminnie zostawiają awizo zamiast sprawdzić czy adresat jest w domu, klienci piszą o idących zbyt długo listach (ostatnio sama wysyłałam list w Warszawie, z Mokotowa na Wolę, który doszedł do adresata po tygodniu). "Droga Poczto! Nie chcemy kalendarzy, książek, słodyczy, zabawek, papeterii itp. Do urzędów pocztowych przychodzimy wysłać, nadać lub odebrać paczki/listy (ewentualnie wykonać przelew). Tylko tyle i aż tyle. Całą resztę kupimy w sklepach, które się w tym wyspecjalizowały. Dlaczego nie wykorzystasz swojego potencjału i rozpoznawalności marki do wdrożenia własnego systemu "szaf pocztowych"? Dlaczego ciągle znajduję awizo w skrzynce chociaż całe dnie bywam w domu?"

W podobnym tonie o reklamie pisze blog technologiczny spidersweb.pl.

Również na twitterze pojawiły się głosy kpiące z nowej kampanii

Warto dodać, że kampania została uruchomiona w momencie gdy z początkiem kwietnia w życie weszły zmiany w cenniku usług Poczty Polskiej: przesyłki podrożały, zniknęła część dostępnych wariantów, a kryterium wagi zastąpiło kryterium wielkości paczki.