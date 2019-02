Najnowsze premiery w teatrach. "Inni ludzie" na podstawie Masłowskiej, "Cesarz" i powrót "Berka"

Jakie nowości przygotowały dla nas warszawskie teatry?

„A miał być cud”

Spektakl z piosenkami Agnieszki Osieckiej, która jak nikt inny potrafiła pisać o miłości, szczególnie tej zwyczajnej, znudzonej codzienną rutyną, tęskniącej za porywami namiętności. Co się stanie, gdy miłość trochę zbyt dojrzała zacznie szukać odrobiny szaleństwa? - pytają twórcy. „A miał być cud” z Haliną Rowicką i Jackiem Kawalcem w reż. Jana Szurmieja to najnowsza produkcja Teatru Mazowieckiego i pierwsza premiera po powrocie do siedziby MIK przy ul. Elektoralnej 12.

Mazowiecki Instytut Kultury

premiera 1.03.

„Berek, czyli upiór w moherze2”

Słynny „Berek” powraca. Sąsiedzi - Anna i Paweł - kiedyś żyli w nienawiści, a dziś darzą się sympatią. Kiedy nieco wścibska i namolna Anna doprowadza związek sąsiada do rozpadu, Paweł postanawia coś z tym zrobić i znaleźć jej zajęcie, czyli partnera. Ona, targana wyrzutami sumienia, również wpada na ten pomysł i szuka dla Pawła nowego chłopaka. Co z tego wyniknie? Na scenie m.in. Ewa Kasprzyk (która również wyreżyserowała spektakl), Antoni Pawlicki, Daniel Olbrychski i Maria Niklińska.

Teatr Imka

premiera 23.02.

„Kilka scen z życia” (na podstawie „Płatonowa”)

Bogata wdowa organizuje wieczór sylwestrowy. Leniwy czas ożywia przyjazd Płatonowa z młodziutką żoną. Osobowość mężczyzny elektryzuje damskie towarzystwo. Każda z tutejszych pań chciałaby go uwieść. „Pod pozorem tragikomicznej historii o mężczyźnie uwikłanym w niechciane romanse, autor wkrada się w głąb ludzkiej duszy, opowiadając o naszych pragnieniach i słabościach” - czytamy w opisie spektaklu. Reżyseria Anna Gryszkówna. W roli Płatonowa zobaczymy Otara Saralidze.

Teatr Dramatyczny

premiera 1.03./ Scena na Woli

„Ironbound. Za torami, za mostem”

Sztuka laureatki nagrody Pulitzera w dziedzinie dramatu (2018), pochodzącej z Polski dramatopisarki, Martyny Majok, wyreżyserowana w Teatrze Narodowym przez Grzegorza Chrapkiewicza. Dwadzieścia lat z życia Darii, sprzątaczki, imigrantki z Polski oglądane z perspektywy przedmieść przemysłowego miasta w New Jersey. Kobieta wszystkimi siłami wydziera sobie miejsce w amerykańskim społeczeństwie - walczy o miłość, stabilizację, przetrwanie. W głównej roli Ewa Konstancja Bułhak.

Teatr Narodowy

premiera 30.03./scena Studio

„Cesarz”

Zapowiada się duże wydarzenie artystyczne w doborowej obsadzie. Adaptacja słynnej książki Ryszarda Kapuścińskiego o władcy Etiopii Hajle Sellasje I i jego dworze w reż. Mikołaja Grabowskiego. „Kapuściński mistrzowsko żongluje w «Cesarzu» różnymi stylistykami literackimi, od reportażu po barokową ornamentykę, czym jeszcze bardziej przybliża temat współczesności. Tak jak ponadczasowe są, sportretowane w «Cesarzu», ludzkie ambicje, niemoc, strach, ale też niegodziwość, dwulicowość i podłość” - czytamy w opisie spektaklu. - Myślę, że dla inteligentnej publiczności będzie to znakomity spektakl - mówi Marian Opania, którego zobaczymy w przedstawieniu. A partnerować mu będą m.in. Marcin Dorociński i Dorota Nowakowska.

Teatr Ateneum

premiera 30.03.

„Inni ludzie”

Grzegorz Jarzyna, dyrektor artystyczny TR Warszawa ponownie wraca do Doroty Masłowskiej. Jego spektakl „Między nami dobrze jest” (premiera 2009) na podstawie jej utworu, wciąż jest przebojem repertuarowym TR Warszawa. „Inni ludzie” - najnowszy hiphopowy poemat tej autorki, w adaptacji i reżyserii Grzegorza Jarzyny, będzie patronował całemu sezonowi na tej scenie. To miejska, hiphopowa ballada o współczesnej Warszawie, zanurzonej w smogu, oparach alkoholu i narkotykach. Opowieść o mieście podzielonym społecznie i ekonomicznie, pełnym karierowiczów, nieudaczników, koropszczurów, studentów i artystów. Głównym bohaterem książki jest 32-letni Kamil, blokers, który marzy o wydaniu hiphopowej płyty, włóczy się po mieście, handluje „dropsami” i zdradza swoją dziewczynę. Poemat Masłowskiej jest próbą sportretowania późnego kapitalizmu ze wszystkimi jego problemami - nierównościami społecznymi, wyobcowaniem jednostki, narastającej frustracji młodego pokolenia. „To opowieść o dysfunkcjonalnej, podzielonej wspólnocie, którą rozsadzają od środka uprzedzenia i nienawiść” - piszą twórcy spektaklu. I pytają: „Czy łączy nas coś więcej poza dostępem do internetu?”. Przedstawienie zrealizuje kolektyw, w skład którego wchodzą aktorzy TR Warszawa, kompozytorzy, artyści warszawskiej sceny hiphopowej, animatorzy, graficy, twórcy wideo i projektanci kostiumów. Na scenie zobaczymy m.in. Marcina Czarnika, Rafała Maćkowiaka, Tomasza Tyndyka, Justynę Wasilewską i Adama Woronowicza.

TR Warszawa

premiera 15.03./ATM Studio

„Mein Kampf”

Rzecz o mowie nienawiści, czyli bardzo na czasie. Na czarno-białym plakacie z tego spektaklu możemy przeczytać Art. 256 Kodeksu Karnego, mówiący o tym, jaka kara grozi za propagowanie faszyzmu, innego ustroju totalitarnego lub nawoływanie do nienawiści. Twórcy przedstawienia zwracają uwagę, że „książka «Mein Kampf », także po 1945 roku, była i jest tłumaczona, wydawana, sprzedawana i czytana niemal na całym świecie. (...) Można ją kupić, znaleźć w internecie, a w niektórych krajach jest dostępna w stałej sprzedaży w księgarniach. W 2016 r. «Mein Kampf» znalazła się w domenie publicznej, ponieważ wygasły do niej prawa autorskie. Dotarcie do egzemplarza w języku polskim zajmuje (wg wyszukiwarki Google) 0,35 sekundy” - dodają. Twórcy spektaklu analizują w nim mowę nienawiści i faszyzm, zarówno ten historyczny, jak i współczesny. „Pytamy, ile musiało paść słów, zanim doszło do Holokaustu oraz ile jeszcze musi ich paść, żeby historia się powtórzyła” - czytamy w opisie „Mein Kampf”.

Teatr Powszechny

premiera 23.03.

„Samotny zachód” Sztukę irlandzkiego dramatopisarza Martina McDonagha, zdobywcy najważniejszych nagród teatralnych i filmowych, w tym Oscara, reżyseruje na deskach Teatru 6.piętro Eugeniusz Korin. Bohaterowie „Samotnego zachodu” marzą o miłości. Mamy tu dwóch nienawidzących się braci, osiemnastoletnią sprzedawczynię bimbru i księdza - alkoholika, który próbuje sprowadzić ich na dobrą drogę. W obsadzie m.in. Michalina Olszańska, Eryk Lubos i Michał Czernecki.

Teatr 6.piętro

premiera 30.03.

