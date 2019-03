Najnowsze premiery w teatrach w Warszawie. Stowarzyszenie umarłych poetów, cesarz i Lola Blau

Najnowsze premiery w teatrach w Warszawie - marzec - kwiecień.

Sprawdziliśmy, jakie premiery przygotowały dla nas stołeczne teatry. Co będzie grane?

„Stowarzyszenie umarłych poetów”

„Stowarzyszenie Umarłych Poetów” Toma Schulmana to opowieść znana głównie ze słynnej adaptacji filmowej Petera Weira z Robinem Williamsem w jednej z głównych ról. Na Dużą Scenę Och-Teatru przeniósł ją reżyser Piotr Ratajczak. W obsadzie m.in. Mirosław Kropielnicki, Wojciech Malajkat i Maciej Musiał zamiennie z Maciejem Musiałowskim. W Akademii Weltona, elitarnej męskiej szkole z internatem rozpoczyna się rok szkolny. Do grona nauczycieli dołącza nowy, charyzmatyczny wykładowca języka angielskiego - John Keating. Człowiek, który ma zupełnie inne podejście do edukacji młodych ludzi - stawia na ciekawość świata, wrażliwość na literaturę piękną, umiejętność samodzielnego myślenia i chęć rozwijania pasji. Wartości te próbują realizować jego uczniowie w tajnym klubie entuzjastów poezji. - Historia Johna Keatinga i uczniów Akademii Weltona jest marzeniem o szkole i świecie, gdzie możliwe jest spotkanie z człowiekiem, który potrafi zmienić nasze życie. Prawdziwym autorytetem - powiedział reżyser spektaklu, Piotr Ratajczak.

Och-Teatr

Premiera 28.03.

„Dziś wieczorem: Lola Blau”

Musicalowy monodram o młodej, kabaretowej, żydowskiej artystce Loli Blau z Wiednia, która rozpoczyna karierę w bardzo trudnych czasach. Jest rok 1938, Austria została przyłączona do hitlerowskich Niemiec, a ona od początku rozumie, że teatr to więcej niż marzenia, bo może dać poczucie bezpieczeństwa, zwłaszcza teraz. - Teatr to jest jednak coś - śpiewa. Prześladowania europejskich Żydów są coraz ostrzejsze, szczególnie w faszystowskich Niemczech i Austrii. Mieszkająca w Wiedniu Lola Blau jest Żydówką i musi opuścić Austrię. Wyjeżdża do Szwajcarii, a w końcu ucieka do Stanów Zjednoczonych. To tam zasmakuje, czym jest prawdziwy show-biznes. Spektakl grany jest w sali kameralnej przy ul. Senatorskiej 35. Scenariusz, reżyseria i choreografia Lena Szurmiej.

Teatr Żydowski

Premiera 15.04.

„Niespodzianka”

Teatr Kamienica uczci swoje dziesiąte urodziny „Niespodzianką” w reżyserii Emiliana Kamińskiego, dyrektora tej sceny. Sztuka Pierre’a Sauvila to widowiskowa i dynamiczna komedia, która obnaży kilka wad naszych czasów. To opowieść o życiu pewnego małżeństwa. On jest spełnionym biznesmenem (w tej roli Sambor Czarnota), ona niespełnioną aktorką (Joanna Liszowska). Łączy ich głównie wspólny majątek. Kiedy w końcu żona postanawia zmienić swoje życie, mąż knuje intrygę, która ma jej w tym przeszkodzić.

Teatr Kamienica

Premiera 28.03.

„Deadline. Tragikomedia korporacyjna”

Trzy kobiety po latach rywalizacji w korporacyjnym wyścigu szczurów mają już dość. Liczą na to, że ich los odmieni seminarium medytacyjne w oddalonym ośrodku oraz prowadzący, legendarny guru, który ocalił już niejedną korpoduszę. Pati, Daria i Ewa mają za sobą imponującą drogę w korporacyjnej karierze, usłaną różami, a raczej „trupami” rywalek i rywali. Kiedy wydaje się, że połączy je przyjaźń, coś jednak staje na przeszkodzie. Reżyseria: Agata Biziuk. Występują: Monika Babula, Hanna Konarowska, Agnieszka Przepiórska. Głos guru: Wojciech Mann.

Teatr WARSawy

Premiera 12.03.

„Ironbound. Za torami, za mostem”

Sztuka laureatki nagrody Pulitzera w dziedzinie dramatu, pochodzącej z Polski dramatopisarki, Martyny Majok, wyreżyserowana w Teatrze Narodowym przez Grzegorza Chrapkiewicza. Dwadzieścia lat z życia Darii, sprzątaczki, imigrantki z Polski oglądane z perspektywy przedmieść przemysłowego miasta w New Jersey. W głównej roli Ewa Konstancja Bułhak.

Teatr Narodowy

Premiera 30.03.

„Cesarz”

Adaptacja książki Ryszarda Kapuścińskiego o władcy Etiopii Hajle Sellasje I i jego dworze w reż. Mikołaja Grabowskiego. „Kapuściński mistrzowsko żongluje w «Cesarzu» różnymi stylistykami literackimi, od reportażu po barokową ornamentykę, czym jeszcze bardziej przybliża temat współczesności. Tak jak ponadczasowe są, sportretowane w «Cesarzu», ludzkie ambicje, niemoc, strach, ale też niegodziwość, dwulicowość i podłość” - czytamy w opisie spektaklu. - Warto powiedzieć jedno słowo, które stoi u fundamentów takiego dworu, tzn. kłamstwo. Straszliwe, wszechogarniające, totalne kłamstwo, w którym władza wmawia własnemu społeczeństwu, ale i sobie wmawia, że jest inaczej niż jest. A jest strasznie - mówi o spektaklu Tadeusz Nyczek, krytyk teatralny i literacki. Na scenie m.in. Marian Opania i Marcin Dorociński.

Teatr Ateneum

Premiera 30.03.

„Next to normal”

Pamiętacie „Lot nad kukułczym gniazdem”? „Next to normal” w podobny sposób zamienia trudny problem walki z chorobą psychiczną w dramat rodzinny o sile przekazu bomby burzącej” - piszą twórcy spektaklu. „Next to normal” to rockowy musical, nagrodzony w USA Pulitzerem w dziedzinie dramatu oraz trzema nagrodami Tony. Spektakl opowiada o rodzinie Goodmanów. Diana zajmuje się domem, Dan zarabia na utrzymanie. Ich córka jest muzycznym geniuszem i marzy o wyrwaniu się z rodzinnego miasta, a syn zbuntowanym nastolatkiem. Ich z pozoru normalne życie zmienia choroba dwubiegunowa, na którą cierpi matka.

Teatr Syrena

Premiera 6.04.

„FEDRIANA”

Wieczór baletowy w dwóch częściach, z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki. Część pierwsza, „Przypowieść sarmacka” to balet Conrada Drzewieckiego w jednym akcie na motywach „Zemsty” Aleksandra Fredry, z muzyką słynnego kompozytora. W drugiej części widzowie zobaczą „Męża i żonę” - balet Anny Hop w jednym akcie, na motywach komedii Fredry o tym samym tytule, również do muzyki Moniuszki.

Teatr Wielki Opera Narodowa

Premiera 6.04.

„MaminSzymek”

To kolejne - po monologu „One Mąż Show” - spotkanie Szymona Majewskiego z publicznością. Tym razem opisuje on swoje relacje z ukochaną mamą. To rodzaj intymnego, ale pełnego humoru i inteligencji pożegnania.

Och-Teatr

Premiera 13.04.

„Almodovaria”

Świetnie śpiewająca aktorka Anna Sroka-Hryń w roli kobiety, jakby żywcem wyjętej z filmów Almodovara. Drapieżnej i sentymentalnej, perwersyjnej i naiwnej, ale przez to prawdziwej w swoich namiętnościach i tęsknotach. Monodram z piosenkami z tekstami Anny Burzyńskiej.

Teatr Polonia

Premiera 25.04.

„Pan Ein i problemy ochrony przeciwpożarowej”

Pan Ein, bohater sztuki Wiktora Szenderowicza, antykwariusz i restaurator, żyje współcześnie w jednym z miast gdzieś w Europie. To dobry obywatel, który planowo płaci podatki. Nie wtrąca się do polityki. Do czasu! Spokojny byt pana Eina i jego rodziny zakłócają włodarze miasta, którzy, ofiarowują mu - rzekomo dla jego dobra - opiekę przed szerzącymi się pożarami. W głównej roli Leon Charewicz.

Teatr Współczesny

Premiera 13.04.

„Ptak Zielonopióry

Na koniec coś nowego dla najmłodszych widzów. Komedia inspirowana baśniami Itala Calvina, Carla Gozziego i Bolesława Leśmiana. Baśń o zdradzie, zawiści i poszukiwaniu utraconego szczęścia posłuży Jarosławowi Kilianowi do uruchomienia teatru cudów. Czy tańcząca woda, grające drzewo i tajemniczy Ptak Zielonopióry pomogą odwrócić zły los?

Teatr Lalka

Premiera 11.04.

