Najpiękniejsze koszyczki wielkanocne. Co wkładamy do święconek? Warszawiacy podczas świątecznej ceremonii [ZDJĘCIA]

Wielka Sobota to dzień, w którym przystrojone koszyczki wielkanocne trafiają na przykościelne stoły, by księża mogli je poświęcić. Zwykle do święconek trafiają pisanki, chleb, wędliny czy ciasta. Co oprócz tego warszawiacy wkładają do wiklinowych koszyków podczas Świąt Zmartwychwstania Pańskiego? Kliknij w galerię, by zobaczyć najpiękniejsze święconki.