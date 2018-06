Skyscanner – witryna do wyszukiwania tanich biletów lotniczych – opublikowała raport, w którym sprawdzono, dokąd Polacy najchętniej udają się na wakacje. Choć trend na ciepłe południe Europy wciąż ma się dobrze, na liście pojawiło się kilka ciekawostek. Poniżej dalsza część artykułu.

Co roku, wyszukiwarka lotów Skyscanner sporządza raport na temat najpopularniejszych wakacyjnych destynacji Polaków. W opublikowanym 11 czerwca 2018 tekście znalazł się ranking 10 kierunków, w które udamy się, by spędzić tegoroczne wakacje.1. Hiszpania2. Włochy3. Stany Zjednoczone4. Wielka Brytania5. Grecja6. Portugalia7. Francja8. Chorwacja9. Kanada10. NiemcyUtrzymującym się trendem są wakacyjne wyjazdy Polaków do krajów basenu Morza Śródziemnego. Jak dodają autorzy raportu, kraje takie jak: Tajlandia, Kambodża, czy Wietnam to wybory, po które częściej sięgamy w sezonie zimowym, kiedy na miejscu panuje pora sucha i środek lata. Na uwagę zasługuje fakt, że w TOP 10 znalazła się Kanada.W zestawieniu przygotowanym przez Skyscanner znajdziemy też zestawienie miast, w których Polacy spędzą w tym roku urlop.1. Londyn2. Nowy Jork3. Barcelona4. Ateny5. Lizbona6. Rzym7. Paryż8. Mediolan9. Toronto10. SplitCiekawym punktem w raporcie jest informacja o czasie, w jakim decydujemy się na zakup biletów i ich średnich cenach w 2018 r. Jak się okazuje, Polacy kupują bilety średnio 4 lub 4,5 miesiąca przed planowaną podróżą (przyjmuje się, że optymalna data to 3 miesiące wcześniej). Dotyczy to takich kierunków jak: Kanada, USA, Portugalia, Grecja czy Chorwacja. Do pozostałych państw, z listy TOP 10, w bilety zaopatrywaliśmy się około o 3-4 miesiące wcześniej.Z analizy Skyscanner wynika, że w tym roku za bilety lotnicze zapłaciliśmy więcej niż w poprzednim. Największy wzrost cen odnotował Paryż (na poziomie 33%), Nowy Jork (30%) i Split (20%). Dużo więcej za bilety nie zapłaciliśmy z kolei decydując się na podróż do Aten (5%), z kolei bilet do bułgarskiego Bourgas kosztował średnio o 15% mniej.Najtańszy w 2018 r. okazał się bilet do Mediolanu, za który średnio zapłaciliśmy około 78 USD (ok. 280 zł) w dwie strony. Do Londynu płaciliśmy średnio około 111 USD (ok. 400 zł). Do Barcelony i Aten cena biletu wahała się w okolicach 150 USD (ok. 540 zł). Jednym z droższych kierunków okazała się Portugalia, a zwłaszcza jej stolica – Lizboną – za bilet płaciliśmy średnio 222 USD (ok. 800 zł), czyli o 7% więcej niż w 2017 r. Prym w najkosztowniejszych destynacjach wiodą Nowy Jork – gdzie średnio płaciliśmy 690 USD (ok. 2500 zł) za podróż w dwie strony oraz Toronto średnio w cenie 675 USD (ok. 2430 zł).Z zestawienia Skyscanner'a możemy się dowiedzieć, że Polacy to jeden z najbardziej zapracowanych narodów świata. Autorzy raportu posiłkują się tu danymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) – wynika z nich, że statystyczny Polak przepracował w 2017 r. średnio 1928 godzin - z kolei statystyczny Niemiec miał na koncie 1363 godziny. Według Skyscanner'a najdłuższym urlopem mogą pochwalić się ci Polacy, którzy wybiorą się do Stanów Zjednoczonych (25 dni) oraz Kanady (22 dni). Średnio najkrócej – jedynie 6 dni – będziemy przebywać w Wielkiej Brytanii.Skyscanner to jedna z czołowych, internetowych wyszukiwarek podróży, umożliwiająca porównanie cen lotów, hoteli oraz wypożyczalni samochodów na całym świecie. Witryna wystartowała w 2003 i obecnie obsługuje 50 milionów unikalnych użytkowników.