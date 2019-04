Najstarsza w Warszawie galeria zostanie zamknięta? Powstanie tam skład dokumentów

Koniec ze sztuką

Komercyjna galeria sztuki Galeria Art, którą wciąż jeszcze znajdziemy przy Krakowskim Przedmieściu działa w tym miejscu od 56 lat. Jedyną przerwą w jej działalności był stan wojenny. Sprzedaje obrazy współczesnych polskich malarzy, organizuje wystawy i wydaje katalogi. Jest dobrze znana w środowisku artystycznym. I to nie tylko w Polsce. Do końca kwietnia musi jednak wynieść się z lokalu. Ministerstwo Kultury planuje nam bowiem utworzyć skład dokumentów.

"Wyrzuca nas – galerię sztuki! – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Po to, żeby wstawić tu biurka urzędników. Zamiast pięknej witryny i obrazów, które dziś Państwo oglądacie, będą tu niezapraszające obojętne żaluzje-wertikale. Zamiast miastotwórczego miejsca – będzie tu zamknięte dla ludzi, odizolowane biuro. To my jesteśmy kulturą i dziedzictwem narodowym. Dlaczego Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyrzuca nas stąd zamiast chronić?" - czytamy na stronie http://owzpap.org.

Właściciele galerii nie chcą tak łatwo się poddawać. „Nie zabijajcie naszej galerii!” - takie hasła widzimy na plakatach, które zawisły w oknach wystawowych Galerii Art przy Krakowskim Przedmieściu 17. XIX wieczny budynek, w których się mieści należy do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (MKiDN) .

Walka trwa

Pod koniec listopada 2016 roku Związek Polskich Artystów Plastyków dostał pismo od dyrektora generalnego MKiDN Jarosława Czuby. Wypowiedział on umowę najmu pomieszczenia Galerii Art. Jak podkreślał - należy "zaspokoić potrzeby lokalowe ministerstwa" i zapowiedział, że w miejsce galerii powstanie skład dokumentów. Galeria dostała czas na wyprowadzkę do końca lutego 2017 roku. Udało jej się kilkukrotnie przedłużyć umowę najmu, ale tym razem resort jest nieubłagany.

"Wysłaliśmy do Ministra Kultury kilkanaście pism i tyleż razy prosiliśmy o spotkanie. Przez dwa i pół roku Minister Kultury nie znalazł czasu nawet na jedno spotkanie czy odpowiedź" -żalą się przedstawiciele galerii.

Galeria jest samodzielna finansowo, nie starała się o dotację. Generuje zysk, płaci podatki. Zysk przekazywany

jest w całości Związkowi Polskich Artystów Plastyków. Wpiera m.in. 1500 swoich członków, polskich malarzy i rzeźbiarzy.

Jaka przyszłość czeka galerię? Związek Polskich Artystów Plastyków się nie poddaje. Na platformie Petycje Obywatelskie Avaaz.org trwa zbiórka podpisów przeciw usunięciu Galerii Art z kamienicy. Poparło ją już ponad 3,4 tys. osób.

