Najważniejsze jest Twoje wnętrze

Firanka to coś więcej niż przezroczysta, najczęściej tiulowa tkanina. Odpowiednio dobrana będzie dopełnieniem dekoracji wnętrza, przysłowiową "kropką nad i". I chociaż wieszamy je głównie po to, by zadbać o odrobinę prywatności w domu, przed zakupem warto sprawdzić, jaki mamy wybór.

Firany na flexach

Tajemnicze flexy to nic innego, jak plastikowe haczyki, które wszyto na stałe w tkaninę. Dodatkowym atutem takiego rozwiązania są symetryczne zakładki. To dzięki nim firanki układają się w charakterystyczne fale i miękko opadają w dół. Flexy wyparły tradycyjne żabki, które niestety często doprowadzały do uszkodzeń firanek. W przypadku flexów nie ma takiego ryzyka, a dzięki możliwości regulowania wysokości haczyka, bez trudu upniemy firanki równo nawet w starych, niekoniecznie trzymających pion i poziom domach z duszą.

Jeśli lubimy nastrojowe dekoracje, z okazji świąt warto rozważyć rozwieszenie wokół okna świetlnej girlandy Cotton Bals. Spory wybór girland różnej długości znajdziemy w świątecznej ofercie sieci Eurofirany.

Firany na szelkach

Takie firanki wiesza się na okrągłych karniszach przymocowanych do ściany (rzadziej sufitu) nad oknem. Firanki na szelkach lepiej zamówić na wymiar niż kupować gotowe. Tylko wtedy mamy pewność, że będą sięgały dokładnie do podłogi. Tu nie ma możliwości regulacji długości nawet o kilka centymetrów. Jednak tego rodzaju firanki coraz częściej można zobaczyć „na salonach”. Idealne firany szyte na wymiar można zamówić w sieci salonów stacjonarnych i sklepie online Eurofirany. Podobnie jak firanki na flexach, tak i te ładnie układają się w symetryczne pionowe fałdy. Ponieważ same szelki można uznać za dość frywolną dekorację, takie firanki najczęściej szyje się nie z gładkich, ale wzorzystych tkanin w oryginalne, wyraźne desenie. Firanki na szelkach często są wykańczane frędzlami i upinane za pomocą chwostów.

Firany na przelotkach

Opis brzmi nieco tajemniczo, ale przelotki to nic innego jak… kółka umocowane w firanie na stałe. Precyzyjny ich montaż to gwarancja, że nawet po wielu praniach firanki nie zmienią swego pierwotnego kształtu i nie stracą wysokiej jakości (Zobacz: Jak dbać o firanki?). Metalowe lub plastikowe koła przekłada się przez okrągły karnisz, podobnie jak w przypadku szelek mocowany do ściany lub sufitu nad oknem. Przelotki są dobrym wyborem w szczególności do dużych okien, ułatwiają przesuwanie nawet ciężkich i szerokich zwojów tkanin. Ponadto, co warto podkreślić, nadają oknu bardzo eleganckiego wyglądu. Dzięki niewielkiej ilości materiału pozostawionego nad przelotką firanka może zajmować całą przestrzeń od karnisza (a nawet kilka cm nad nim) do podłogi. Przelotki bardzo ładnie prezentują się na tkaninach w poziome wielobarwne pasy. Warto bowiem pamiętać, że firanki wcale nie muszą być białe. Najczęściej wymieniamy je na écru lub błękitne, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, by sięgnąć po żywsze kolory, jeśli nie na całej długości, to przynajmniej na fragmentach - mówi Katarzyna Adach, dekoratorka marki Eurofirany z salonu w HOMEPARK Janki koło Warszawy.

Eurofirany to założona ponad dwadzieścia siedem lat temu rodzinna firma – dziś sieć kilkudziesięciu salonów w całej Polsce. W swojej ofercie ma szyte na wymiar zasłony, firany i rolety, a także pościel, koce, narzuty i artykuły dekoracji wnętrz. Zatrudnia własnych dekoratorów i krawców. Dla ułatwienia zakupów w sklepie internetowym i wybranych salonach stacjonarnych wprowadzono możliwość sprzedaży w systemie ratalnym.