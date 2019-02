Najważniejsze wydarzenia w historii Warszawy 1918-2018. Co działo się przez ostatnie sto lat?

Godzina "W" w Warszawie. Warszawiacy pamiętają o bohaterach z 1944 roku [ZDJĘCIA]

Warszawiacy oddali hołd swoim bohaterom. W godzinę „W” miasto zatrzymało się, by w skupieniu upamiętnić 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Jak co roku, wielu mieszkańców postanowiło pojawić się w centrum stolicy – na rondzie Dmowskiego. Kliknij w zdjęcie, by zobaczyć, ...