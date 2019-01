Najwięcej inwestycji w historii firmy Okam. Wprowadzenie unikatowych rozwiązań w ramach Nowej Polityki Jakości: kreowanie nowego stylu życia

Pojazdy Renault Twizy będą dostępne dla mieszkańców Central House, nowej inwestycji Okam na Mokotowie przy ul. Domaniewskiej. Współpraca jest wyrazem Nowej Polityki Jakości przyjętej przez zarząd Okam, zgodnie z którą kolejne realizacje będą dążyły do spełnienia najwyższych standardów i będą dostarczały mieszkańcom unikatowe rozwiązania poprawiające komfort mieszkania oraz promujące ekologiczne rozwiązania np.: darmowe wypożyczalnie pojazdów elektrycznych Renault Twizy, wypożyczalnia rowerów, parkingi z możliwością ładowania samochodów elektrycznych, miejsce przystosowane do pielęgnacji aut, fitness, paczkomaty dedykowane wyłącznie mieszkańcom, strefa mieszkańca, miejsca do ładowania urządzeń mobilnych, baterie słoneczne, z których energia oświetlać będzie części wspólne, zbiorniki na deszczówkę do wykorzystania w opiece nad ogrodem, itd.

Okam w roku 2018 realizował 10 inwestycji:

Mokka na Mokotowie w Warszawie – zakończenie realizacji i sprzedaży.

Vista na Mokotowie w Warszawie – zakończenie realizacji.

Central House na Mokotowie w Warszawie – rozpoczęcie sprzedaży.

Żoli Żoli na Żoliborzu w Warszawie – sprzedaż mieszkań.

Bohema – Strefa Praga na Pradze w Warszawie – (etap I) sprzedaż mieszkań, (etap II) rozpoczęcie realizacji.

Bohema – Strefa Praga na Pradze w Warszawie – komercjalizacja części handlowo-usługowej.

Dom w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach – sprzedaż III etapu.

Nowy projekt mieszkaniowy w Dolinie Trzech Stawów – rozpoczęcie realizacji.

Piotrkowska 217 w Centrum Łodzi – kompleks biurowo-usługowo-handlowy.

Łódź.Work w Centrum Łodzi – komercjalizacja i rozpoczęcie budowy budynku biurowego.

Wielkość sprzedaży (PUM oraz PUU) w 2018 utrzymała się na podobnym poziomie w porównaniu do 2017, w przypadku mieszkań było to blisko 500 mieszkań. W 2018 roku odnotowano ok. 6% wzrost średnich cen sprzedaży (za 1 m2 / PUM / PUU).

W IV kwartale 2018 Okam zakończył realizację dwóch projektów Mokka (306 mieszkań) oraz Vista (276 mieszkań) na Mokotowie w Warszawie.

Okam nie planuje rezygnować z Mokotowa, na jesieni ubiegłego roku rozpoczął sprzedaż projektu Central House przy ul. Domaniewskiej. Okam wybuduje ok. 500 mieszkań wraz z lokalami handlowo-usługowymi na parterze. Rozpoczęcie budowy inwestycji rozpocznie się w 2019 r.

W żoliborskiej inwestycji Żoli Żoli sprzedano już prawie 100 proc. mieszkań. Obecnie prowadzone są prace budowlane, które których zakończenie firma przewiduje na II kwartał 2019 r.

Przez cały rok 2018 w sprzedaży była największa inwestycja dewelopera: Bohema – Strefa Praga na Pradze. W pierwszym etapie z 303 mieszkań sprzedano już praktycznie wszystkie mieszkania. Sprzedaż mieszkań w etapie II (ok. 270 mieszkań) zostanie rozpoczęta w I kwartale 2019.

Okam kontynuuje jeden z najbardziej prestiżowych projektów mieszkaniowych na Śląsku:

Dom w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach, którego realizacja zakończy się w II kwartale 2019.

W sprzedaży dostępne są już ostatnie mieszkania. W przygotowaniu jest kolejna inwestycja w tej samej lokalizacji z ok. 500 mieszkaniami, których rozpoczęcie sprzedaży planowane jest na I/II kwartał 2019.

Okam w 2019 planuje prowadzić sprzedaż na podobnym poziomie. – Przyjęliśmy Nową Politykę Jakości. Dzięki niej otwiera się przed nami nowy rozdział. Okam nie jest już tylko deweloperem ale kreatorem nowego stylu życia. Będziemy oferować mieszkania jakich w Polsce jeszcze nie ma, z licznymi udogodnieniami. Jednym słowem mieszkania na miarę XXI wieku. Zmiana polityki jakości to dla nas bardzo ważny projekt. Realizujemy go w oparciu o współpracę z partnerami, liderami w swoich branżach, m.in. z Renault Polska. Już lada moment, jeszcze w styczniu tego roku ogłosimy współpracę z kolejnym partnerem, który niewątpliwie ma ogromne dokonania w obszarze ekologii, w temacie, który dla Okam jest również niezmiernie istotny. – mówi Arie Koren, CEO Okam. – Nie zwalniamy tempa: za moment wprowadzimy do sprzedaży kolejny projekt w Dolinie Trzech Stawów w Katowicach. Prowadzimy rozmowy finalizujące kolejne zakupy działek oraz cały czas szukamy ciekawych lokalizacji. Jesteśmy też świadomi, iż nadchodzący rok 2019 może być przełomowy. Spodziewam się „ochłodzenia” na rynku. Okam jest jednak przygotowania do konkurowania w trudnych czasach, czego wyrazem jest m.in. wdrażanie Nowej Polityki Jakości. – dodaje Koren.

Każda kolejna inwestycja będzie miała dedykowane rozwiązania, które pasują do danego projektu w wymiarze funkcjonalnym i użytkowym. Co ważne, odpowiednie zaplanowanie powyższych inwestycji i zintegrowanie ich z procesem budowlanym od samego początku nie wpływa na wzrost kosztów budowy, a co za tym idzie nie generuje wzrostu cen mieszkań. W perspektywie długoterminowej dają możliwości oszczędności dla przyszłych mieszkańców, choćby mniejsze koszty za oświetlenie części wspólnych. – Dziś nadal mamy świetny rynek. I tylko świadomi deweloperzy inwestują w specjalne udogodnienia. Popłoch zacznie się, kiedy będą widoczne pierwsze symptomy ochłodzenia koniunktury, które według mnie przyjdzie już za kilka miesięcy. W naszym przypadku to nie są działania marketingowe, tylko bardzo przemyślana strategia działania na polskim rynku. Świadomi klienci to nasza grupa odbiorców. – podkreśla Koren.