Największe jezioro w Europie. Jak się nazywa? Gdzie jest?

Największe jezioro Europy

Największym jeziorem w Europie, ale nie najgłębszym jest Ładoga. Położone jest ono na terenie północno-zachodniej Rosji. Co ciekawe, do 1940 część jeziora to należała do Finlandii. Powierzchnia tego jeziora wynosi 17 872 km2. Jeżeli doliczymy wyspy to łącznie jezioro Ładoga ma powierzchnię 18 135 km2. Jest to największe jezioro w Europie, ale czternaste pod względem wielkości na świecie. Należy do zlewni Morza Bałtyckiego oraz Oceanu Atlantyckiego.

Jezioro Ładoga - krótka historia

Historia jeziora sięga do czasów sprzed 10 000 lat, gdy było ono częścią Bałtyckiego Jeziora Lodowego. Łączyło się z obecnym Morzem Bałtyckim, aż do utworzenia się rzeki Newy. Ładoga jest jeziorem pochodzenia lodowcowo-tektonicznego. Zawiera ponad 650 wysp, z których największą jest Wałaam. Ponadto, w południowej części znajdują się trzy duże zatoki: Świrowska (o średniej głębokości 3 m), Wołchowska (głębokość – 8 m) i Szlisselburska (głębokość 4 m). Natomiast największa głębokość samego jeziora to 230m w północno-zachodniej części.

Miasta nad jeziorem Ładoga - przykłady:

St. Petersburg

Novaya

Olones

Megrega

Prioziorsk

Nowa Ładoga

Szlisselburg

Lyaskelya

Sosnowo

Największe jeziora w Europie - lista

Jezioro Ładoga jest największym jeziorem w Europie, ale warto poznać też inne, wielkie jeziora Europy.

Ładoga (Ладожское озеро) - 17 872 km2 - Rosja Onega (Онежское озеро) - 9 720 km2 - Rosja Wener (Vänern) - 5 546 km2 - Szwecja Saimaa - 4 400 km2 – Finlandia Pejpus (Czudzkie) - 3650 km2 - na granicy Estonii i Rosji Ilmień - od 733 do 2 090 km2 - Rosja Wetter (Vättern) – 1 912 km2 - Szwecja Melar (Mälaren) - 1 140 km2 - Szwecja Białe (Белое озеро) - 1 125 km2 - Rosja Päijänne - 1 090 km2 - Finalandia Inari (Inarijärvi) - 1 040 km2 - Finlandia

Największe jezioro w Europie Środkowej

Jako mieszkańcy Europy Środkowej powinniśmy znać także największe jezioro w tym regionie. Balaton to największe jezioro w Europie Środkowej. Znajduje się ono w południowo-zachodnich Węgrzech. Jego powierzchnia to 592 m2. Jezioro to przyciąga w okresie wakacyjnym bardzo dużo turystów, głównie swoim wyjątkowym, turkusowym kolorem.

Jak wygląda jezioro Balaton? Sprawdźcie na filmie!