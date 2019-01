Największe targi jachtów w Polsce podczas World Travel Show już 19-21 października

GoPro HERO 2018 - kamera nie tylko na wakacje

GoPro HERO 2018 to najnowsza kamera popularnej marki, która posiada wiele cech z droższego modelu. Do 30 czerwca można ją kupić w zestawie razem z selfie stickiem GoPro Shorty gratis... i warto to zrobić!