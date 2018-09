Największy pumptrack na Mazowszu pojawi się w Warszawie. Wiemy, kiedy otwarcie [ZDJĘCIA]

"Pumptrack Warszawa Ursynów" zaprojektowany i wykonany przez poznańską firmę BTProject, powstał w ramach realizacji projektu z budżetu partycypacyjnego na rok 2016. Inicjatorem budowy był Piotr Krajewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kazoora, jeden z najlepszych w Polsce zawodników w dirt jumpingu - odmianie kolarstwa grawitacyjnego. Obiekt jest częścią BikePark Kazoora, najsłynniejszego bikeparku w woj. mazowieckim z infrastrukturą do uprawiania kolarstwa grawitacyjnego. Znajduje się na warszawskim Ursynowie, we wschodniej części Parku Trzech Szczytów (Park im. Cichociemnych Spadochroniarzy AK) od strony ul. Belgradzkiej.

Największy pumptrack na Mazowszu

Pumptrack Kazoora jest największym torem rowerowym na Mazowszu. Asfaltowy tor w formie pętli o długości 255 m składa się z profilowanych muld i zakrętów oraz małych „hopek” ułożonych w kolejności umożliwiającej rozpędzanie się i utrzymywanie prędkości bez pedałowania. Pumptrack stanowi idealne dopełnienie infrastruktury rowerowej BikePark Kazoora - asfaltowa nawierzchnia pozwala na trening w każdych warunkach pogodowych. Powierzchnia obiektu po obrysie skarp to aż 1300 m2. – Z obiektu mogą korzystać zarówno rowerzyści, jak i osoby jeżdżące na deskorolkach, wrotkach, hulajnogach. Dzięki asfaltowej nawierzchni korzystanie z pumptracka będzie możliwe i bezpieczne nawet w mniej sprzyjających warunkach pogodowych. Przeszkody toru, wraz z zakrętami, tworzą zamkniętą pętlę, po której można jeździć w obu kierunkach – mówi pomysłodawca, Piotr Krajewski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Kazoora. – W otoczeniu nowoczesnego toru znalazły się także ławki, plac do wypoczynku oraz kosze na śmieci, co czyni obiekt dobrym miejscem do spędzenia wolnego czasu – dodaje Krajewski.

Oficjalne otwarcie już 29 września

Już 29 września (sobota) o godzinie 10:00 będzie miało miejsce symboliczne przecięcie wstęgi i oficjalne oddanie do użytku Pumptracka Kazoora. Z tej okazji organizatorzy zapraszają na pięciogodzinne wydarzenie, podczas którego będzie można zobaczyć efektowne show rowerowe w wykonaniu instruktorów z BikePark Kazoora, wziąć udział w warsztatach bezpiecznej jazdy po pumptracku oraz warsztatach pierwszej pomocy. – Liczymy na to, że nowoczesny tor będzie ciekawym miejscem na aktywne spędzanie wolnego czasu nie tylko dla profesjonalnych sportowców, ale także młodych użytkowników – informuje Piotr Krajewski ze Stowarzyszenia Kazoora. – Stopień trudności toru określony jest jako średni, należy jednak pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, które będą znajdowały się m.in. na tablicy z regulaminem placu. Podczas oficjalnego otwarcia przeprowadzimy także warsztaty z bezpieczeństwa oraz podstaw pierwszej pomocy – dodaje.

Po oficjalnym otwarciu obiekt będzie ogólnodostępny, a korzystanie z niego będzie darmowe.