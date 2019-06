Największy w Polsce Festiwal sportowo – muzyczny Hunt Run!

Festiwal powstał z potrzeby integrowania ludzi, którzy chcą żyć aktywnie. W trakcie imprezy odbywają się biegi z przeszkodami dla dzieci, dorosłych i całych rodzin. Na trasie nie zabraknie błota, kamieni, komarów, górskich strumieni, a także kilkudziesięciu sztucznych i naturalnych przeszkód. Jest to jeden z najdzikszych biegów z przeszkodami. Biegi to 7 różnych dystansów od 4 do 18 km, w tym jeden bieg nocny o godzinie 4:00.

AlohaMuzik – to wieczorne imprezy muzyczne dla uczestników biegu i osób im towarzyszących. 5 lipca odbędzie się Aloha B4Party – impreza w formie campa- gry i zabawy integracyjne, skakanie na gigantycznej skakance, dzikie tańce i muzyka elektroniczna. A 6 lipca 2019 o godzina 21:00 koncert Gwiazdy Festiwalu – Nocnego Kochanka !

Cały festiwal to dobra zabawa, niezapomniana przygoda w górach oraz niepowtarzalna okazja do poznania niesamowicie fajnych, młodych i aktywnych ludzi. Ponadto na uczestników czekają – Legowiska Dzików, czyli pola namiotowe, najdłuższa górska zjeżdżalnia oraz piana party.

Bilety dostępne na: www.huntrun.pl