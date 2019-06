Najwyższy czas na naukę pływania przed wakacjami

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi czas, kiedy chętnie spędzamy słoneczne dni nad wodą. Rodzinny wypad na basen, pływalnię, nad staw, jezioro czy nad rzekę, to zawsze wielka frajda dla każdego dorosłego i dziecka.

Jak wiadomo, wodna rekreacja jest niezwykle przyjemna, ale bywa także niebezpieczna. Aby jak najlepiej przygotować się do letnich wycieczek nad wodę, dobrze jest zadbać o to, żeby jeszcze zanim rozpoczną się wakacje, nauczyć się pływać. Dotyczy to zarówno dorosłych, jak i dzieci.

Dzięki nauce pływania, rodzice i ich pociechy, nie tylko wzmocnią swój organizm i poprawią kondycję, ale również poznają podstawowe zasady bezpieczeństwa korzystania z kąpielisk. Dzięki temu Wasze wypady nad wodę będą bezpieczne, beztroskie i pełne radości.

Dlaczego warto pływać?

Pływanie to jeden z niewielu sportów, który nie niesie ze sobą właściwie żadnych skutków ubocznych, a za to przynosi ogromnie dużo korzyści. Pływanie uchodzi za sport całkowicie bezkontuzyjny, w wodzie nie grożą nam bowiem urazy ani inne obrażenia, jakimi jesteśmy zagrożeni, chociażby uprawiając sporty kontaktowe, czy zespołowe.

Niezależnie od wieku, aktywność fizyczna w wodzie świetnie rozwija koordynację ciała, wpływa na rozwój mięśni, wzmocnienie kręgosłupa i zdrowe kształtowanie sylwetki. Regularnie pływając, łatwo gubimy zbędne kilogramy, zwiększamy wydolność płuc, a także korzystnie wpływamy na cały organizm wzmacniając odporność.

Dodatkowo, regularne korzystanie z kąpielisk i basenów to gwarancja świetnego humoru i energii, gdyż każdy trening czy zabawa w wodzie zwiększa poziom endorfin.

Nauka pływania jest szczególnie wskazana dla dzieci, gdyż w dzisiejszych czasach wiele z nich cierpi na wady postawy i problemy z kręgosłupem. Wpojenie im dobrych nawyków sportowych potrafi nie tylko cofnąć zaistniałe już dolegliwości i schorzenia, ale także zapobiegać im na całe przyszłe życie.

Kiedy najlepiej zacząć? Nauka pływania dla dzieci.

Oczywiście w odpowiedzi na to pytanie nasuwa się nam znane powiedzenie „czym skorupka za młodu...” i jest to bardzo trafne skojarzenie. Rzeczywiście, naukę pływania powinno się rozpocząć w pierwszych latach życia, a najlepsze szkoły oferują zajęcia indywidualne także dla nawet trzymiesięcznych bobasów.

Pływanie wspiera rozwój maluchów na wszystkich poziomach ich funkcjonowania: sensorycznym, fizycznym, psychicznym i społecznym. Aktywność fizyczna w wodzie nie obciąża mięśni, ale je wzmacnia — już samo złapanie równowagi leżąc w wodzie, aktywuje mięśnie odpowiadające za podtrzymywanie kręgosłupa i pozytywnie wpływa to na kształtowanie odpowiedniej postawy ciała dziecka. Ciśnienie, jakie woda wywiera na klatkę piersiową, szczególnie podczas ruchu, wzmacnia układ oddechowy i znacznie powiększa pojemność płuc. Dodatkowo, zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe świetnie rozwijają społeczne umiejętności maluchów i pomagają w prawidłowym rozwoju emocji i kreatywności.

Oczywiście w najlepszych szkołach pływania wszystkie zajęcia, a w szczególności pierwsze lekcje odbywają się w obecności lub pod nadzorem rodziców, szczególnie gdy chodzi o najmłodsze dzieci i noworodki. Wspólne przebywanie w basenie z dzieckiem jest też piękną okazją do wzmacniania więzi między rodzicami a nowym członkiem rodziny. Świetną ofertę zarówno zajęć indywidualnych, jak i grupowych dla dzieci oferuje na przykład Polska Akademia Aktywnego Rozwoju. Ofertę nauki pływania dla dzieci znajdziesz tutaj:https://paar.edu.pl/nauka-plywania-dla-dzieci

Nigdy nie jest za późno... czyli nauka pływania dla dorosłych

Dorosłym pływanie również wychodzi tylko na dobre. Aktywność fizyczna w basenie pozwala zrzucić zbędne kilogramy, wzmocnić ciało, a także cofnąć nawet wiele postępujących przez lata dolegliwości związanych z układem kostnym, stawami, mięśniami czy pracą serca i płuc. Pływanie, jak każdy sport podnosi także poziom hormonów szczęścia w organizmie, a wielkim plusem pływania jest fakt, że z basenów można przecież korzystać przez cały rok, niezależnie od pogody.

Nauka pływania daje dorosłym także większe poczucie bezpieczeństwa podczas opieki nad dziećmi w pobliżu wody. To bardzo ważna kwestia szczególnie dla rodziców i opiekunów dzieci w każdym wieku. Instruktorzy P.A.A.R.-u dzięki swojemu profesjonalizmowi i indywidualnemu podejściu do każdego uczestnika kursu, szczycą się ogromnymi sukcesami edukacyjnymi nawet u ludzi, którzy całe życie bali się wody. Więcej szczegółów o nauce pływania dla dorosłych: https://paar.edu.pl/nauka-plywania-dla-doroslych

Najlepsze kursy nauki pływania w Warszawie

Jeśli interesują Cię kursy nauki pływania dla dzieci lub dorosłych w Warszawie, koniecznie odwiedź stronę Polskiej Akademii Aktywnego Rozwoju.

Zajęcia z instruktorami z Akademii odbywają się w dobrze zlokalizowanych, najatrakcyjniejszych basenach w Warszawie, po to, by każdy uczestnik lekcji czuł się bezpiecznie i komfortowo. Dzięki doświadczeniu i przyjaznemu podejściu instruktorów P.A.A.R. oraz świetnym warunkom pływalni, każda lekcja może nieść za sobą cenną naukę, ale i wielką frajdę i przyjemność z pływania. Wszystko po to, by pokochać ten sport i zdrowy, aktywny tryb życia.