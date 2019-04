Napad z bronią na Mokotowie. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Policja publikuje wideo

Zakręt - pożar. Hala magazynowa i budynek mieszkalny w ogniu [ZDJĘCIA]

Zakręt - pożar. W miejscowości pod Warszawą, w sobotę 13 kwietnia 2019, doszło do dużego pożaru hali magazynowej. Jak informowali strażacy, od ognia zajął się też budynek mieszkalny przylegający do hali. W akcji gaśniczej brała udział Ochotnicza Straż Pożarna Glinianka oraz ok. 2...