Do zdarzenia doszło w czwartek, 10 maja na ul. Lazurowej na Bemowie. Jak informuje policja, dwóch mężczyzn dotkliwie pobiło trzeciego i rozbiło mu butelkę na głowie, bo nie miał przy sobie pieniędzy. Dalsza część artykułu poniżej.

Funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie o napaści w czwartek, 10 maja około godziny 22:00. Do brutalnego rozboju doszło przy ul. Lazurowej na Bemowie. Jak podaje policja, dwóch mężczyzn pobiło trzeciego i rozbiło mu butelkę na głowie. Sprawców zdenerwował fakt, że ich ofiara nie miała przy sobie żadnych pieniędzy.Bandyci próbowali uciec z miejsca zdarzenia. Pechowo dla nich, mężczyzn widział policjant. Funkcjonariusz był już co prawda po służbie, ale ruszył za nimi w pościg. Jednego uciekiniera udało mu się złapać samemu, drugiego złapał jeden z przechodniów.35-letni Grzegorz K. i 40-letni Norbert J trafili na komisariat. Usłyszeli już zarzut kradzieży rozbójniczej i zostali objęci dozorem policyjnym. Grozi im do 10 lat pozbawienia wolności.