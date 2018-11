Narkotyki w bananach. Nietypowe znalezisko w sieci marketów przypłynęło z Ameryki Południowej

Narkotyki w bananach - prawdopodobnie kokaina

Narkotyki miały znajdować się w owocach dostarczonych do jednej z popularnych sieci sklepów. W owocach ukryte było, wedle nieoficjalnych doniesień 170 paczek z kokainą. Informacje o środkach odurzających w owocach potwierdza policja, jednak nie informuje o ilości, ani rodzaju znalezionych narkotyków. Według informacji Super Expressu, znalezionym narkotykiem była właśnie kokaina, a jej ilość oszacowano na 9 kilogramów.

Narkotyki w bananach - trzy sklepy w całej Polsce

Na środki odurzające natrafili pracownicy sklepu. Ukrytą w bananach przesyłkę ujawniono w trzech osobnycn sklepach na terenie trzech województw. Wszystkie placówki, w których odnaleziono narkotyki należały do jednej sieci handlowej, a banany dostarczono do niej z ameryki południowej. Nie jest to pierwszy tego rodzaju przypadek. Przemytnicy często używają transportu owoców do ukrywania w nich narkotyków.Jednak najczęściej, na ślad nielegalnych substancji udaje się natrafić już na granicy.