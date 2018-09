Narodowy Dzień Sportu 2018. Wielki piknik na błoniach PGE Narodowego [ZDJĘCIA]

W sobotę 15 września, na błoniach PGE Narodowego odbył się wielki rodzinny piknik z okazji Narodowego Dnia Sportu. Dla jego uczestników przygotowano moc atrakcji.

20 tysięcy metrów kwadratowych, sporty powietrzne, wodne i lądowe, drużynowe i indywidualne, napędzane siłą mięśni ludzkich, koni mechanicznych, jak również intelektu, a do tego setki atrakcji rodzinnych od punktu dla młodych rodziców i karmiących matek po spotkanie z najstarszą didżejką w Polsce, czyli DJ Wiką.

Na Pikniku czekały niesamowite atrakcje: prezentacja jachtów typu Optymist, regaty mini Żaglówek, zwiedzanie szybowca Aeroklubu Polskiego, Mobilny Gabinet Zdrowia miesięcznika ZDROWIE i serwisu Poradnikzdrowie.pl, wyścigi na ergometrach wioślarskich, prezentacja wyczynowej łodzi wioślarskiej, bieg Little Heroes, prezentacje samochodów: Renault, Mitsubishi oraz Toyota - to wszystko to tylko część przygotowanych atrakcji. dla dzieci przygotowano: warsztaty z sitodruku, dmuchańce, naukę języków na wesoło, eksperymenty naukowe, a w Przystani Świętego Mikołaja była okazja dowiedzieć się co Mikołaj robi poza świętami!